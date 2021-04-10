Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210410/moskva-1727672258.html
В "Москва-Сити" стартовали работы по промывке фасадов
В "Москва-Сити" стартовали работы по промывке фасадов
Работы по промывке фасадов стартовали на территории "Москва-Сити", первым специалисты очистят фасад делового комплекса "Империя", сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:37
2021-04-10T11:37
городское хозяйство москвы
москва-сити
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727193882_0:94:3071:1821_1920x0_80_0_0_b2a1ce6e22a8d3b81224e513184d5fed.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Недвижимость. Работы по промывке фасадов стартовали на территории "Москва-Сити", первым специалисты очистят фасад делового комплекса "Империя", сообщил журналистам в субботу гендиректор управляющей компании "Сити" Константин Клименко.По его словам, подобные работы проводятся два раза в год: осенью и весной в рамках месячника по благоустройству."Ежегодно мы приступаем к очистке в апреле, в основном во второй половине, в рамках месячника приводим территорию в порядок, восстанавливаем дорожки, пешеходные настилы, обновляем разметку, делаем локальный ремонт, управляющие компании деловых комплексов приступают к мойке фасадов", - пояснил Клименко.Он добавил, что комплексная очистка фасада делового комплекса "Империя" общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров займет не менее двух недель.
https://realty.ria.ru/20210320/mosty-1602109837.html
https://ria.ru/20210403/moskva-1604068263.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727193882_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9c6b6b7283b666bb7b5aabecdd174ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, москва-сити, москва

В "Москва-Сити" стартовали работы по промывке фасадов

11:37 10.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Недвижимость. Работы по промывке фасадов стартовали на территории "Москва-Сити", первым специалисты очистят фасад делового комплекса "Империя", сообщил журналистам в субботу гендиректор управляющей компании "Сити" Константин Клименко.
По его словам, подобные работы проводятся два раза в год: осенью и весной в рамках месячника по благоустройству.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 12:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы Москвы начали промывку мостов
"Ежегодно мы приступаем к очистке в апреле, в основном во второй половине, в рамках месячника приводим территорию в порядок, восстанавливаем дорожки, пешеходные настилы, обновляем разметку, делаем локальный ремонт, управляющие компании деловых комплексов приступают к мойке фасадов", - пояснил Клименко.
Он добавил, что комплексная очистка фасада делового комплекса "Империя" общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров займет не менее двух недель.
Влажная уборка на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 10:12
Коммунальщики в Москве приступили к промывке улиц
 
Городское хозяйство МосквыМосква-СитиМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
Лента новостейМолния