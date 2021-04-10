https://ria.ru/20210410/moskva-1727672258.html

В "Москва-Сити" стартовали работы по промывке фасадов

В "Москва-Сити" стартовали работы по промывке фасадов

Работы по промывке фасадов стартовали на территории "Москва-Сити", первым специалисты очистят фасад делового комплекса "Империя", сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:37

2021-04-10T11:37

2021-04-10T11:37

городское хозяйство москвы

москва-сити

москва

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МОСКВА, 10 апр - РИА Недвижимость. Работы по промывке фасадов стартовали на территории "Москва-Сити", первым специалисты очистят фасад делового комплекса "Империя", сообщил журналистам в субботу гендиректор управляющей компании "Сити" Константин Клименко.По его словам, подобные работы проводятся два раза в год: осенью и весной в рамках месячника по благоустройству."Ежегодно мы приступаем к очистке в апреле, в основном во второй половине, в рамках месячника приводим территорию в порядок, восстанавливаем дорожки, пешеходные настилы, обновляем разметку, делаем локальный ремонт, управляющие компании деловых комплексов приступают к мойке фасадов", - пояснил Клименко.Он добавил, что комплексная очистка фасада делового комплекса "Империя" общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров займет не менее двух недель.

https://realty.ria.ru/20210320/mosty-1602109837.html

https://ria.ru/20210403/moskva-1604068263.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва-сити, москва