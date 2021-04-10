https://ria.ru/20210410/moskva-1727672258.html
В "Москва-Сити" стартовали работы по промывке фасадов
В "Москва-Сити" стартовали работы по промывке фасадов
Работы по промывке фасадов стартовали на территории "Москва-Сити", первым специалисты очистят фасад делового комплекса "Империя", сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:37
2021-04-10T11:37
2021-04-10T11:37
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МОСКВА, 10 апр - РИА Недвижимость. Работы по промывке фасадов стартовали на территории "Москва-Сити", первым специалисты очистят фасад делового комплекса "Империя", сообщил журналистам в субботу гендиректор управляющей компании "Сити" Константин Клименко.По его словам, подобные работы проводятся два раза в год: осенью и весной в рамках месячника по благоустройству."Ежегодно мы приступаем к очистке в апреле, в основном во второй половине, в рамках месячника приводим территорию в порядок, восстанавливаем дорожки, пешеходные настилы, обновляем разметку, делаем локальный ремонт, управляющие компании деловых комплексов приступают к мойке фасадов", - пояснил Клименко.Он добавил, что комплексная очистка фасада делового комплекса "Империя" общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров займет не менее двух недель.
https://realty.ria.ru/20210320/mosty-1602109837.html
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городское хозяйство москвы, москва-сити, москва