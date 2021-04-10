https://ria.ru/20210410/koronavirus-1727669440.html

В России за сутки умерли 402 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 402 пациента с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 402 смерти с COVID-19, за все время - 102 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:06

2021-04-10T11:06

2021-04-10T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 402 смерти с COVID-19, за все время - 102 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 402 смерти... За весь период по России умерло 102 649 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 53 человека, в Санкт-Петербурге - 31, в Ростовской области - 25.

россия

москва

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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