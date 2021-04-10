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В России за сутки умерли 402 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 402 пациента с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 402 смерти с COVID-19, за все время - 102 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:06
2021-04-10T11:06
2021-04-10T11:06
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 402 смерти с COVID-19, за все время - 102 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 402 смерти... За весь период по России умерло 102 649 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 53 человека, в Санкт-Петербурге - 31, в Ростовской области - 25.
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РИА Новости
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РИА Новости
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