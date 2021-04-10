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В России выписали 9579 человек после COVID-19
В России выписали 9579 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 579 человек после COVID-19, за все время - 4 258 279, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:05
2021-04-10T11:05
2021-04-10T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 579 человек после COVID-19, за все время - 4 258 279, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 579 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 258 279", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1 646 человек, в Санкт-Петербурге - 953, в Подмосковье - 541.
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург