https://ria.ru/20210410/koronavirus-1727669312.html

В России выписали 9579 человек после COVID-19

В России выписали 9579 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 9 579 человек после COVID-19, за все время - 4 258 279, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:05

2021-04-10T11:05

2021-04-10T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250573_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_0b0fd9b0a0dcf94f7dd87045d13f8e82.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 579 человек после COVID-19, за все время - 4 258 279, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 579 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 258 279", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1 646 человек, в Санкт-Петербурге - 953, в Подмосковье - 541.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург