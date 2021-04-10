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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210410/koronavirus-1727669201.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста случаев CОVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:04
2021-04-10T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
магаданская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев CОVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва - 0,01%, 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, республика тыва, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:04 10.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация в связи с коронавирусом в Крыму
Ситуация в связи с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев CОVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва - 0,01%, 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магаданская областьРеспублика ТываОбщество
 
 
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