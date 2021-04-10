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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210410/ekzortsizm-1727687139.html
РПЦ подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма
РПЦ подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма
Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма, сообщил в субботу РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T14:01
2021-04-10T14:01
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма, сообщил в субботу РИА Новости председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", - сказал митрополит.Он пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок. Такая же процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, посвященного практике "изгнания бесов" (экзорцизм, в просторечии - отчитка)."До его публикации я не могу разглашать его содержание", - добавил митрополит.Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы, относящиеся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями.Задачей Межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.
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религия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь

РПЦ подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма

14:01 10.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВерующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Верующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма, сообщил в субботу РИА Новости председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", - сказал митрополит.
Он пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок. Такая же процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, посвященного практике "изгнания бесов" (экзорцизм, в просторечии - отчитка).
"До его публикации я не могу разглашать его содержание", - добавил митрополит.
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря 2020, 10:44
Хватит бесноваться. В РПЦ попросили верующих не прибегать к экзорцизму
Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы, относящиеся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями.
Задачей Межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионРусская православная церковь
 
 
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