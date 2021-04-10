https://ria.ru/20210410/ekzortsizm-1727687139.html

РПЦ подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма

РПЦ подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма, сообщил в субботу РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T14:01

2021-04-10T14:01

2021-04-10T14:01

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма, сообщил в субботу РИА Новости председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", - сказал митрополит.Он пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок. Такая же процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, посвященного практике "изгнания бесов" (экзорцизм, в просторечии - отчитка)."До его публикации я не могу разглашать его содержание", - добавил митрополит.Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы, относящиеся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями.Задачей Межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/ekzortsizm-1587877739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь