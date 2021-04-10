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В ДНР и ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков
В ДНР и ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков
В ДНР и ЛНР сообщили о восьми обстрелах подконтрольных самопровозглашенным республикам территорий. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T09:38
2021-04-10T10:59
сцкк
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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. В ДНР и ЛНР сообщили о восьми обстрелах подконтрольных самопровозглашенным республикам территорий.Как заявили их представители в Совместном центре координации режима перемирия (СЦКК), украинские силовики за сутки три раза стреляли по населенным пунктам Донецкой области и пять раз — по объектам в Луганской.Огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Удар пришелся на населенные пункты Логвиново, Калиновка, Калиново-Борщеватое и Золотое-5. Точной информации о пострадавших среди мирного населения пока нет.С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина.Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Военная операция силовиков против самопровозглашенных республик идет с 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о независимости регионов после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210409/donbass-1727470048.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР и ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков

09:38 10.04.2021 (обновлено: 10:59 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Джон Траст / Перейти в фотобанкОполченцы Луганской народной республики в поселке Чернухино
Ополченцы Луганской народной республики в поселке Чернухино - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Джон Траст
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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. В ДНР и ЛНР сообщили о восьми обстрелах подконтрольных самопровозглашенным республикам территорий.
Как заявили их представители в Совместном центре координации режима перемирия (СЦКК), украинские силовики за сутки три раза стреляли по населенным пунктам Донецкой области и пять раз — по объектам в Луганской.
Пункт пропуска Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 08:40
В ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков
Огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Удар пришелся на населенные пункты Логвиново, Калиновка, Калиново-Борщеватое и Золотое-5. Точной информации о пострадавших среди мирного населения пока нет.
С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина.
Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военная операция силовиков против самопровозглашенных республик идет с 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о независимости регионов после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
Вчера, 20:14
В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Донецка со стороны силовиков
 
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