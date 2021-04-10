https://ria.ru/20210410/donbass-1727660066.html

В ДНР и ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков

В ДНР и ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков

В ДНР и ЛНР сообщили о восьми обстрелах подконтрольных самопровозглашенным республикам территорий. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T09:38

2021-04-10T09:38

2021-04-10T10:59

сцкк

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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. В ДНР и ЛНР сообщили о восьми обстрелах подконтрольных самопровозглашенным республикам территорий.Как заявили их представители в Совместном центре координации режима перемирия (СЦКК), украинские силовики за сутки три раза стреляли по населенным пунктам Донецкой области и пять раз — по объектам в Луганской.Огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Удар пришелся на населенные пункты Логвиново, Калиновка, Калиново-Борщеватое и Золотое-5. Точной информации о пострадавших среди мирного населения пока нет.С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина.Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Военная операция силовиков против самопровозглашенных республик идет с 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о независимости регионов после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727470048.html

https://ria.ru/20210409/obstrel-1727625404.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире