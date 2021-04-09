https://ria.ru/20210409/zakonoproekt-1727571397.html

В Госдуму внесли проект о запрете дистанционки в школах

В Госдуму внесли проект о запрете дистанционки в школах

Сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект о запрете дистанционной формы обучения в школах. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:02

2021-04-09T16:02

2021-04-09T17:36

госдума рф

александр бабаков

тамбовская область

общество

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект о запрете дистанционной формы обучения в школах.Он предложил внести изменения в закон "Об образовании": запретить дистанционку при очном обучении по программам начального, основного и среднего общего образования.Как указано в пояснительной записке, при удаленном формате "происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной"."Дистанционное обучение перед экраном электронного устройства не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации", — говорится в документе.В марте прошлого года из-за пандемии коронавируса школы, детские сады, вузы и средние профессиональные учебные заведения перешли на дистанционный формат работы. Экзамены у девятиклассников отменили, а ЕГЭ перенесли на более поздние сроки. В вузах летняя сессия прошла дистанционно.Первого сентября учебный год начался в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. Однако из-за COVID-19 субъекты могут сами принимать решения о переходе учащихся обратно на удаленку.

https://ria.ru/20210217/praktika-1597881337.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/1602763285.html

тамбовская область

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госдума рф, александр бабаков, тамбовская область, общество