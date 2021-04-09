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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210409/yakutiya-1727596298.html
Новая шахта в Якутии позволит "Колмару" увеличить добычу угля на 40%
Новая шахта в Якутии позволит "Колмару" увеличить добычу угля на 40%
Угледобывающая компания "Колмар" запустила шахту "Восточная Денисовская" на территории опережающего развития "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе республики,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:28
2021-04-09T17:28
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
арктика
япония
экономика
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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Угледобывающая компания "Колмар" запустила шахту "Восточная Денисовская" на территории опережающего развития "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе республики, ее работа в 2021 году увеличит добычу угля на 40%, сообщает пресс-служба компании.Мощность новой шахты составляет 4 миллиона тонн угля в год, срок выработки - 37 лет.Шахта "Восточная Денисовская" является крупным инвестиционным проектом компании "Колмар" ГОК "Денисовский" — ключевого резидента территории опережающего развития "Южная Якутия".По словам гендиректора угледобывающей компании Артема Левина, все оборудование в шахте высокотехнологическое. "Данный объект позволит загружать нашу фабрику "Денисовская" на полную мощность. С запуском шахты "Восточная Денисовская" в этом году добыча по компании составит 13 миллионов тонн угля в год — это увеличение на 40% в сравнении с предыдущим годом. Буквально 20 лет назад в районе вообще шахт не было. Мы будем дальше реализовывать новые проекты и увеличивать добычу", — приводятся в сообщении слова Левина.В церемонии запуска шахты приняли участие представители министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительства Якутии и корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В режиме видеоконференцсвязи участвовали крупнейшие мировые металлургические предприятия Китая, Японии, Кореи и Индии.Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков отметил, что проект развития угольного месторождения в Южной Якутии важен не только для региона, но и для всего Дальнего Востока. "Это успешный пример комплексного развития территории с применением различных мер государственной поддержки: льгот и преференций, предусмотренных для резидентов территорий опережающего развития, льготного финансирования по линии Фонда развития Дальнего Востока, субсидии на строительство энергетической инфраструктуры", - цитируются в сообщении его слова.В свою очередь первый заместитель гендиректора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева подчеркнула, что за 2019 и 2020 годы компанией трудоустроено порядка 3 тысяч жителей Якутии. Также "Колмар" участвует в программах привлечения кадров на Дальний Восток из других регионов страны, Украины и Казахстана. В городе Нерюнгри компания начала строительство жилого комплекса более чем на 3,5 тысячи работников предприятий."Мы ценим тот факт, что угледобывающее предприятие придерживается высоких стандартов обеспечения производственных условий труда своих сотрудников, развивает социальную инфраструктуру, является примером такой работы", - сказала она.
https://ria.ru/20210408/kvartiry-1727313469.html
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россия, республика саха (якутия), арктика, япония, экономика

Новая шахта в Якутии позволит "Колмару" увеличить добычу угля на 40%

17:28 09.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Угледобывающая компания "Колмар" запустила шахту "Восточная Денисовская" на территории опережающего развития "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе республики, ее работа в 2021 году увеличит добычу угля на 40%, сообщает пресс-служба компании.
Мощность новой шахты составляет 4 миллиона тонн угля в год, срок выработки - 37 лет.
Шахта "Восточная Денисовская" является крупным инвестиционным проектом компании "Колмар" ГОК "Денисовский" — ключевого резидента территории опережающего развития "Южная Якутия".
По словам гендиректора угледобывающей компании Артема Левина, все оборудование в шахте высокотехнологическое. "Данный объект позволит загружать нашу фабрику "Денисовская" на полную мощность. С запуском шахты "Восточная Денисовская" в этом году добыча по компании составит 13 миллионов тонн угля в год — это увеличение на 40% в сравнении с предыдущим годом. Буквально 20 лет назад в районе вообще шахт не было. Мы будем дальше реализовывать новые проекты и увеличивать добычу", — приводятся в сообщении слова Левина.
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В церемонии запуска шахты приняли участие представители министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительства Якутии и корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В режиме видеоконференцсвязи участвовали крупнейшие мировые металлургические предприятия Китая, Японии, Кореи и Индии.
Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков отметил, что проект развития угольного месторождения в Южной Якутии важен не только для региона, но и для всего Дальнего Востока. "Это успешный пример комплексного развития территории с применением различных мер государственной поддержки: льгот и преференций, предусмотренных для резидентов территорий опережающего развития, льготного финансирования по линии Фонда развития Дальнего Востока, субсидии на строительство энергетической инфраструктуры", - цитируются в сообщении его слова.
В свою очередь первый заместитель гендиректора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева подчеркнула, что за 2019 и 2020 годы компанией трудоустроено порядка 3 тысяч жителей Якутии. Также "Колмар" участвует в программах привлечения кадров на Дальний Восток из других регионов страны, Украины и Казахстана. В городе Нерюнгри компания начала строительство жилого комплекса более чем на 3,5 тысячи работников предприятий.
"Мы ценим тот факт, что угледобывающее предприятие придерживается высоких стандартов обеспечения производственных условий труда своих сотрудников, развивает социальную инфраструктуру, является примером такой работы", - сказала она.
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6 апреля, 06:32Республика Саха (Якутия)
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