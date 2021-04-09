https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727518293.html

В МИД прокомментировали ситуацию со "Спутником V" в Словакии

В МИД прокомментировали ситуацию со "Спутником V" в Словакии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с вакциной "Спутник V" в Словакии, заявила, что Россия сделала все для цивилизованного и... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:58

2021-04-09T12:58

2021-04-09T13:17

игорь матович

зузана чапутова

мария захарова

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с вакциной "Спутник V" в Словакии, заявила, что Россия сделала все для цивилизованного и равноправного взаимодействия.Ранее РФПИ сообщил, что из-за нарушений контракта попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах.Разработчики вакцины заявили, что словацкий регулятор в нарушение контракта провел испытания "Спутник V" в лаборатории, официально не аккредитованной в ЕС. Кроме того, по их информации, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины. РФПИ попросил Словакию повторно протестировать российскую вакцину "Спутник V" - на этот раз в аккредитованной в ЕС лаборатории."С российской стороны все было сделано так, как должно было быть сделано именно в понимании, что цели и задачи руководства Словакии заключаются в перечисленных мною положениях: защита населения, преодоление результатов пандемии, охрана здоровья и так далее. С нашей стороны было сделано все необходимое для цивилизованного, нормального, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Захарова отметила, что прежде чем делать выводы о ситуации, хотелось бы получить ответ на вопрос, чего на самом деле хочет руководство Словакии для своего народа. "Хочется, чтобы этот ответ был дан: а что хотят руководители Словакии для своего народа?" - сказала она.По ее словам, Москва считала, что власти Словакии хотят помогать своим гражданам преодолевать последствия пандемии. "То, что мы видим, заставляет задать именно этот вопрос: а что на самом деле хотят?" - добавила она.Закупка в РФ в начале марта вакцины "Спутник V" по инициативе занимавшего тогда пост премьера Словакии Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования вакцины без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие большие претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалиции.В связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером. Матович занял в кабмине пост вице-премьера и главы минфина.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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