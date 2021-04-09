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Туризм
https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727605700.html
РБК: оперштаб обсудит закрытие полетов в Турцию
РБК: оперштаб обсудит закрытие полетов в Турцию
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсудит с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора вопрос ограничения рейсов в Турцию. Об этом... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T18:04
2021-04-09T23:04
туризм
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
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Оперштаб обсудит закрытие полетов в Турцию
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсудит с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора вопрос ограничения рейсов в Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турецкой Республике, уточнил собеседник издания. По его словам, необходимо предотвратить завоз новых штаммов коронавируса в Россию. Источники РБК в авиационной отрасли подтвердили, что сегодня должно пройти заседание, посвященное этой теме. Как заявили представители сферы туризма, они готовятся к введению дополнительных мер, которые позволят не допустить проникновения новых вариантов SARS-CoV-2. Речь, в частности, идет о "лондонском сценарии"."Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции", — уточнил собеседник РБК.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию.В последние недели в Турции наблюдается значительный рост заболеваемости и смертей от коронавируса. Так, начиная с 2 апреля ежедневно фиксируется более 40 тысяч новых заражений, накануне показатель достиг почти 55 тысяч. Кроме того, в стране зафиксировали рекордное количество летальных случаев COVID-19.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Ученые выяснили, что этот вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносен. По последним данным, этот штамм обнаружили уже в 130 странах, южноафриканский вариант — в 80 странах, а бразильский — в 45.
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/turtsiya-1727600212.html
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россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция

РБК: оперштаб обсудит закрытие полетов в Турцию

18:04 09.04.2021 (обновлено: 23:04 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсудит с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора вопрос ограничения рейсов в Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турецкой Республике, уточнил собеседник издания. По его словам, необходимо предотвратить завоз новых штаммов коронавируса в Россию.
Источники РБК в авиационной отрасли подтвердили, что сегодня должно пройти заседание, посвященное этой теме. Как заявили представители сферы туризма, они готовятся к введению дополнительных мер, которые позволят не допустить проникновения новых вариантов SARS-CoV-2. Речь, в частности, идет о "лондонском сценарии".
"Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции", — уточнил собеседник РБК.
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В последние недели в Турции наблюдается значительный рост заболеваемости и смертей от коронавируса. Так, начиная с 2 апреля ежедневно фиксируется более 40 тысяч новых заражений, накануне показатель достиг почти 55 тысяч. Кроме того, в стране зафиксировали рекордное количество летальных случаев COVID-19.
В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Ученые выяснили, что этот вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносен. По последним данным, этот штамм обнаружили уже в 130 странах, южноафриканский вариант — в 80 странах, а бразильский — в 45.
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ТуризмРоссияМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Турция
 
 
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