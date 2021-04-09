https://ria.ru/20210409/sovbez-1727521822.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза, также планируется международный телефонный разговор, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:10
2021-04-09T13:10
2021-04-09T13:10
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза, также планируется международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин сегодня работает в Кремле. Сегодня внутренние встречи и совещания. Из публичного он проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет в режиме видеоконференции", - сказал он.Также, по его словам, в планах - международный телефонный разговор.
https://ria.ru/20210409/ukraina-1727520359.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика