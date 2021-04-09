https://ria.ru/20210409/sintszyan-1727570137.html

Власти Синьцзяна заявили, что не используют принудительный труд

Власти Синьцзяна заявили, что не используют принудительный труд

Фактов использования принудительного труда представителей национальных меньшинств не существует не только в сфере производства хлопка, но и в других отраслях... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T15:55

2021-04-09T15:55

2021-04-09T15:55

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Фактов использования принудительного труда представителей национальных меньшинств не существует не только в сфере производства хлопка, но и в других отраслях экономики Синьцян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, заявил в пятницу официальный представитель пресс-службы правительства региона Элиджан Анаят.Скандал вокруг синьцзянского хлопка и использования при его производстве принудительного труда уйгуров разгорелся с новой силой в конце марта после того, как ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров и притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда.На этом фоне Коммунистический союз молодежи Китая на своей странице в сети Weibo опубликовал несколько скриншотов заявления шведского бренда H&M о том, что компания прекращает принимать от поставщиков хлопок, который был произведен в Синьцзяне. Несмотря на то, что это заявление было сделано еще в прошлом году, широкое внимание общественности в Китае оно привлекло только после антикитайских санкций.Разгневанные китайские пользователи интернета при поддержке официальных СМИ начали масштабную кампанию по бойкоту международных брендов, которые заявляли об отказе от синьцзянского хлопка. Под шквалом критики оказались Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Burberry и ряд других известных брендов. Около 40 китайских знаменитостей объявили об отказе от сотрудничества с этими брендами."В хлопчатобумажной отрасли Синьцязна не существует принудительного труда, в других сферах тоже не существует. Труд представителей всех национальностей Синьцзяна охраняется законом, на производствах в Синцьзяне руководствуются духом устава Международной организации труд и строго соблюдают трудовой кодекс КНР", - заявил на спецбрифинге Элиджан Анаят.Он подчеркнул, что представители всех национальностей Синьцзяна свободны в выборе своего рода деятельности, "едут туда куда хотят и работают там, где хотят"."В их отношении никогда не вводилось никаких ограничений", - подчеркнул чиновник.Китай является вторым крупнейшим в мире производителем хлопка, а Синьцзян - крупнейшим районом его производства. На Синьцзян приходится 87% производства всего китайского хлопка. По сообщениям китайских СМИ механизация сбора хлопка в Синьцзяне в 2020 году составила 69,83%.Согласно открытым источникам, ежегодно в августе десятки тысяч рабочих мигрантов едут из центральной провинции Хэнань в Синьцзян на заработки для сбора хлопка. По данным СМИ, таких рабочих насчитывается около 600 тысяч человек.Как пишут китайские СМИ, это уже давно сложившаяся практика, когда в период с августа по октябрь, который считается застойным сезоном в провинции Хэнань, местные деревенские жители отправляются на сезонные заработки в Синьцян, где это в это время наступает сезона сбора урожая.

https://ria.ru/20210205/sintszyan-1596139576.html

https://ria.ru/20210204/film-1596070695.html

https://ria.ru/20200622/1573284072.html

хэнань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

weibo, международная организация труда, хэнань, adidas ag, китай, сша, в мире