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В Подмосковье 10 апреля начнется сезон проката электросамокатов
В Подмосковье 10 апреля начнется сезон проката электросамокатов
В шести городских округах Московской области с 10 апреля открывается сезон проката электросамокатов. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T18:41
2021-04-09T18:41
2021-04-09T18:41
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В шести городских округах Московской области с 10 апреля открывается сезон проката электросамокатов. Об этом сообщил телеканал "360".Глава подмосковного минтранса Алексей Гержик заметил, что среди областных жителей аренда электросамокатов довольно востребованная услуга. Сервис запустили в Подмосковье минувшим летом.По его словам, с 10 апреля прокат будет доступен в Долгопрудном, Реутове, Балашихе, Королеве, Красногорске и Мытищах. С 25 апреля он откроется в Люберцах.Для аренды самоката необходимо установить приложение Urent. После этого на интерактивной карте появятся адреса с самокатами. Их можно будет забронировать.Обращает на себя внимание удобное использование самокатшеринга. Самокат после поездки можно оставить не на парковке, а в любой точке, просто пристегнув его.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
В шести городских округах Московской области с 10 апреля открывается сезон проката электросамокатов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Глава подмосковного минтранса Алексей Гержик заметил, что среди областных жителей аренда электросамокатов довольно востребованная услуга. Сервис запустили в Подмосковье минувшим летом.
По его словам, с 10 апреля прокат будет доступен в Долгопрудном, Реутове, Балашихе, Королеве, Красногорске и Мытищах. С 25 апреля он откроется в Люберцах.
Для аренды самоката необходимо установить приложение Urent. После этого на интерактивной карте появятся адреса с самокатами. Их можно будет забронировать.
Обращает на себя внимание удобное использование самокатшеринга. Самокат после поездки можно оставить не на парковке, а в любой точке, просто пристегнув его.