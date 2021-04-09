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В Подмосковье 10 апреля начнется сезон проката электросамокатов

В Подмосковье 10 апреля начнется сезон проката электросамокатов

В шести городских округах Московской области с 10 апреля открывается сезон проката электросамокатов. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:41

2021-04-09T18:41

2021-04-09T18:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В шести городских округах Московской области с 10 апреля открывается сезон проката электросамокатов. Об этом сообщил телеканал "360".Глава подмосковного минтранса Алексей Гержик заметил, что среди областных жителей аренда электросамокатов довольно востребованная услуга. Сервис запустили в Подмосковье минувшим летом.По его словам, с 10 апреля прокат будет доступен в Долгопрудном, Реутове, Балашихе, Королеве, Красногорске и Мытищах. С 25 апреля он откроется в Люберцах.Для аренды самоката необходимо установить приложение Urent. После этого на интерактивной карте появятся адреса с самокатами. Их можно будет забронировать.Обращает на себя внимание удобное использование самокатшеринга. Самокат после поездки можно оставить не на парковке, а в любой точке, просто пристегнув его.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)