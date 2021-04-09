https://ria.ru/20210409/primanka-1727460049.html

В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками

В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками

Специалисты отлавливают амурского тигра, который три месяца нападает на собак в приморских селах, не используя в качестве приманки живых животных, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T02:34

2021-04-09T02:34

2021-04-09T03:38

россия

сергей арамилев

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр - РИА Новости. Специалисты отлавливают амурского тигра, который три месяца нападает на собак в приморских селах, не используя в качестве приманки живых животных, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Ранее сообщалось, что специалисты отлавливают амурского тигра, который с января нападает на собак в нескольких селах Хасанского района в Приморье и ловко обходит расставленные охотнадзором ловушки.В феврале генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что специалисты отпугивают от населенных пунктов тигра, который убил двух домашних животных в окрестностях национального парка "Земля леопарда". В том числе он утащил собаку у села Занадворовка в нескольких километрах от границы нацпарка, также фермер в лесном массиве держал свиней в открытой загородке, тигр на одну из них напал. Специалисты установили фотоловушки в местах вероятного появления хищника.В четверг в соцсетях региона распространилась информация о том, что местная жительница, пожалев собаку, запертую в ловушке, выпустила животное на свободу в районе Занадворовки. Жители сообщали, что тигра ловят, используя в качестве приманки живую собаку."Служба охотнадзора уже давно работает в районе и вблизи села Занадворовка при нашей поддержке. Сегодня в очередной раз были встречи с главами и активистами на тему, что не надо мешать охотнадзору, приходя на места отлова и трогать оборудование. Сейчас необходимо два-три дня на ночь закрывать собак в помещениях", - сообщил Арамилев, добавив, что информация, распространенная в соцсетях о ловле тигра "на живца", не соответствует действительности.По его словам, в конце 1990-х - начале 2000-х годов при отлове тигров использовали клетки, куда помещали живую собаку как приманку."Но в данном случае используются не клетки, а специальные ловушки, без живых животных. Хотя есть жители, которые ходят по местам отлова и трогают ловушки, оставляя запах и нарушая стройность ловушек. Но тигр - зверь умный и сообразительный, если он видит, что там были люди, то к ловушке не подойдет", - уточнил собеседник агентства, добавив, что если ситуация будет и дальше ухудшаться, то "возможно использование и живой собаки"."Но в этом случае собака будет находиться в надёжной клетке, инспекторы будут все время рядом, чтобы обездвижить тигра на подходе. И для этих целей будет использоваться собака инспектора, который будет заинтересован в том, чтобы не уснуть и бдить", - уточнил собеседник."Ситуация под контролем, люди работают, тигра планируют отловить и доставить в реабилитационный центр в Алексеевке", - сообщили РИА Новости в краевом министерстве лесного и охотничьего хозяйства.Амурский тигр, один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/22 годов.

https://ria.ru/20210306/leopard-1600133578.html

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россия, сергей арамилев, владивосток, общество