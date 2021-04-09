https://ria.ru/20210409/pogoda-1727467999.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:10
2021-04-09T08:10
2021-04-09T08:10
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха в столице плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12", - сообщил Синенков.Ветер юго-западный 1-6 метра в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье)