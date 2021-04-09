https://ria.ru/20210409/pogoda-1727467999.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:10

2021-04-09T08:10

2021-04-09T08:10

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха в столице плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12", - сообщил Синенков.Ветер юго-западный 1-6 метра в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье)