https://ria.ru/20210409/pavodok-1727515457.html

Паводковая обстановка в Новой Москве не влияет на движение транспорта

Паводковая обстановка в Новой Москве не влияет на движение транспорта

Паводковая обстановка в Новой Москве стабильная, разливов воды, влияющих на движение транспорта, не выявлено, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T13:01

2021-04-09T13:01

2021-04-09T13:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

тинао

новая москва

telegram (приложение)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Паводковая обстановка в Новой Москве стабильная, разливов воды, влияющих на движение транспорта, не выявлено, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.Отмечается, что всего с начала марта экипажи московского авиацентра совершили 26 вылетов для разведки паводковой ситуации в ТиНАО. Под наблюдением – территория протяженностью свыше 120 километров, в том числе населенные пункты Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра, город Троицк. Пять территорий в поселениях Десеновское, Краснопахорское, Рязановское и в Щербинке дополнительно ежедневно мониторят с помощью беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20210331/barer-1603854269.html

тинао

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, тинао, новая москва, telegram (приложение)