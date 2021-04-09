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Паводковая обстановка в Новой Москве не влияет на движение транспорта
Паводковая обстановка в Новой Москве не влияет на движение транспорта
Паводковая обстановка в Новой Москве стабильная, разливов воды, влияющих на движение транспорта, не выявлено, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:01
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Паводковая обстановка в Новой Москве стабильная, разливов воды, влияющих на движение транспорта, не выявлено, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.Отмечается, что всего с начала марта экипажи московского авиацентра совершили 26 вылетов для разведки паводковой ситуации в ТиНАО. Под наблюдением – территория протяженностью свыше 120 километров, в том числе населенные пункты Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра, город Троицк. Пять территорий в поселениях Десеновское, Краснопахорское, Рязановское и в Щербинке дополнительно ежедневно мониторят с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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городское хозяйство москвы, тинао, новая москва, telegram (приложение)

Паводковая обстановка в Новой Москве не влияет на движение транспорта

13:01 09.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОблет территорий в Новомосковском административном округе Москвы в преддверии паводка
Облет территорий в Новомосковском административном округе Москвы в преддверии паводка - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Паводковая обстановка в Новой Москве стабильная, разливов воды, влияющих на движение транспорта, не выявлено, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.
Отмечается, что всего с начала марта экипажи московского авиацентра совершили 26 вылетов для разведки паводковой ситуации в ТиНАО. Под наблюдением – территория протяженностью свыше 120 километров, в том числе населенные пункты Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра, город Троицк. Пять территорий в поселениях Десеновское, Краснопахорское, Рязановское и в Щербинке дополнительно ежедневно мониторят с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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"Согласно данным воздушной разведки, многие водоемы уже полностью свободны ото льда. Паводковая обстановка стабильная, разливов воды, влияющих на движение автотранспорта, не выявлено. Состояние рек и водоемов фиксируется на фото. Данные передаются оперативным дежурным", - говорится в сообщении.
 
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