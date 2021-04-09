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В России за сутки умерли 402 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 402 пациента с COVID-19
За сутки в России подтверждены 402 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 102 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:05
2021-04-09T11:05
2021-04-09T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 402 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 102 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса."За последние сутки подтверждено 402 смерти... За весь период по России умерло 102 247 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге - 30, в Ростовской области - 26.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, санкт-петербург, общество