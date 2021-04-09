https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727494080.html

В России за сутки умерли 402 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 402 пациента с COVID-19

За сутки в России подтверждены 402 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 102 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T11:05

2021-04-09T11:05

2021-04-09T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 402 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 102 247, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса."За последние сутки подтверждено 402 смерти... За весь период по России умерло 102 247 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге - 30, в Ростовской области - 26.

россия

москва

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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