https://ria.ru/20210409/koronavirus-1727493955.html
В России за сутки выписали 9662 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 9662 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 9 662 человека после COVID-19, за все время - 4 248 700, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T11:05
2021-04-09T11:05
2021-04-09T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585854844_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_a7ea65fd089bf237922f246757d1bd8c.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 9 662 человека после COVID-19, за все время - 4 248 700, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 662 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 248 700", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 1989 человек, Санкт-Петербурге - 929, Подмосковье - 509.
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585854844_297:0:2891:1946_1920x0_80_0_0_f0cfee96aaff1f32ea6825b7b1fbc278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество