https://ria.ru/20210409/futbol-1727607850.html

Рязанский губернатор рассказал о соглашении с РФС

Рязанский губернатор рассказал о соглашении с РФС

Соглашение, которое Рязанская область подписала с Российским футбольным союзом, открывает региону новые возможности для развитию футбола, заявил в пятницу... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T18:12

2021-04-09T18:12

2021-04-09T18:12

рязанская область

россия

олег матыцин

российский футбольный союз (рфс)

николай любимов

министерство спорта рф

рязань

рязанская область

футбол

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РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Соглашение, которое Рязанская область подписала с Российским футбольным союзом, открывает региону новые возможности для развитию футбола, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на церемонии подписания документа.Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола было подписано между министерством спорта РФ, правительством Рязанской области, Российским футбольным союзом (РФС) и общественной организацией "Рязанский региональный футбольный союз". Как отмечают областные власти, документ разработан с учетом целей федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года."Соглашение, которое мы подписали сегодня, открывает для Рязанской области новые возможности в работе по развитию футбола. Мы сможем совершенствовать и на качественно новом уровне выстраивать систему подготовки спортсменов в регионе, придать новый импульс развитию клубного футбола. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям, поддержке Минспорта России, Футбольного союза в Рязанской области продолжится укрепление тренерского состава, а также создание современной спортивной инфраструктуры. Причем не только в Рязани, но и в других муниципальных образованиях", - сказал Любимов.По словам губернатора, сейчас в Рязанской области футболом занимаются почти 26 тысяч человек, к 2024 году эта цифра должна вырасти до 43 тысяч. "Главным результатом нашей работы должен стать существенный рост числа рязанцев, которые систематически занимаются футболом и массово, и профессионально", – сказал губернатор.Также соглашением предусмотрено существенное увеличение количества объектов соответствующей инфраструктуры, футбольных команд, тренеров. Глава региона выразил уверенность, что сотрудничество в рамках соглашения позволит оказать значимую поддержку и рязанским футбольным клубам, чтобы они смогли успешно развиваться."Мужской ФК "Рязань" и женский клуб "Рязань-ВДВ" в последние годы демонстрируют достойные результаты, в том числе на всероссийском уровне", – сказал Любимов.Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что соглашение поможет сделать этот вид спорта еще более доступным для жителей региона. "Футбол в Рязанской области, как и во многих других регионах нашей страны, очень популярен среди населения. К концу 2024 года в регионе планируется построить малоформатный футбольный манеж и более десяти полноразмерных полей и мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. Отдельное внимание уделим подготовке новых квалифицированных тренеров, благодаря которым в регионе появится больше команд, в том числе детских", – сказал он.По его словам, система профессионального футбола, включающая в себя мужской футбольный, мини-футбольный клубы и команду женской Суперлиги, будет развиваться. "Для ее регулярного пополнения способными футболистами в регионе откроются три новых отделения футбола. Уверен, реализация мероприятий соглашения будет способствовать увеличению числа людей, занимающихся футболом в Рязанской области, а также совершенствованию системы подготовки спортивного резерва", - сказал Матыцин.

https://ria.ru/20210325/stroitelstvo-1602851518.html

https://ria.ru/20210324/ryazan-1602642229.html

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россия, олег матыцин, российский футбольный союз (рфс), николай любимов, министерство спорта рф, рязань, рязанская область, футбол, спорт