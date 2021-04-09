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Начата регистрация на всероссийский туристский форум "Открытый Крым"
Начата регистрация на всероссийский туристский форум "Открытый Крым"
Открыта регистрация участников на ежегодный Всероссийский туристский форум "Открытый Крым"-2021, который состоится в Алуште 15-16 апреля, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T13:05
2021-04-09T13:05
туризм
алушта
риа новости
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Открыта регистрация участников на ежегодный Всероссийский туристский форум "Открытый Крым"-2021, который состоится в Алуште 15-16 апреля, сообщила пресс-служба минкурортов Крыма.Темами для обсуждения на форуме станут меры господдержки для турбизнеса на федеральном и региональном уровне, глобальные тренды туристической отрасли, новые точки роста для развития индустрии гостеприимства. Одной из самых актуальных тем мероприятия станет легализация малых средств размещения, в рамках которой участники обсудят изменения в законодательстве и формирование нового сегмента гостиничного рынка в России. В мероприятии примут участие члены правительств РФ и Крыма, других курортных регионов страны и представители туристического бизнеса."Туристическая отрасль как Крыма, так и РФ в целом стоит на пороге глобальных изменений и перспектив. Поэтому особенно важно сегодня пересмотреть прежние инструменты в работе, управленческие подходы и задать новый общий вектор, формирование которого во многом происходит в ходе обсуждений и обмена опытом", - приводит слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко пресс-служба.Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, форум объединит онлайн и оффлайн-мероприятия. Зарегистрироваться на него можно на сайте, указав формат участия. Для онлайн-трансляции на электронный адрес придет подтверждение, а накануне мероприятия - ссылка, которая даст возможность подключиться к площадкам форума на туристическом портале Крыма.В режиме онлайн–трансляции будет проведена сессия по презентации успешных крымских практик по разработкам и продвижению программ постковидной реабилитации и оздоровления. В рамках форума также состоится выставка "Открытый Крым", которая представит туристические регионы России в рамках межрегионального сотрудничества, а также объединит представителей санаторно-курортного комплекса, отельеров, туркомпании. Мероприятие организовано министерством курортов и туризма Крыма при поддержке Федерального агентства по туризму.РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером Всероссийского туристского форум "Открытый Крым"-2021.
https://realty.ria.ru/20201218/krym-1589897376.html
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60
туризм, алушта, риа новости, республика крым

Начата регистрация на всероссийский туристский форум "Открытый Крым"

13:05 09.04.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийВид на горы с пещерного монастыря Шулдан в Крыму
Вид на горы с пещерного монастыря Шулдан в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Открыта регистрация участников на ежегодный Всероссийский туристский форум "Открытый Крым"-2021, который состоится в Алуште 15-16 апреля, сообщила пресс-служба минкурортов Крыма.
Темами для обсуждения на форуме станут меры господдержки для турбизнеса на федеральном и региональном уровне, глобальные тренды туристической отрасли, новые точки роста для развития индустрии гостеприимства. Одной из самых актуальных тем мероприятия станет легализация малых средств размещения, в рамках которой участники обсудят изменения в законодательстве и формирование нового сегмента гостиничного рынка в России. В мероприятии примут участие члены правительств РФ и Крыма, других курортных регионов страны и представители туристического бизнеса.
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Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, форум объединит онлайн и оффлайн-мероприятия. Зарегистрироваться на него можно на сайте, указав формат участия. Для онлайн-трансляции на электронный адрес придет подтверждение, а накануне мероприятия - ссылка, которая даст возможность подключиться к площадкам форума на туристическом портале Крыма.
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В режиме онлайн–трансляции будет проведена сессия по презентации успешных крымских практик по разработкам и продвижению программ постковидной реабилитации и оздоровления. В рамках форума также состоится выставка "Открытый Крым", которая представит туристические регионы России в рамках межрегионального сотрудничества, а также объединит представителей санаторно-курортного комплекса, отельеров, туркомпании. Мероприятие организовано министерством курортов и туризма Крыма при поддержке Федерального агентства по туризму.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером Всероссийского туристского форум "Открытый Крым"-2021.
 
ТуризмАлуштаРИА НовостиРеспублика Крым
 
 
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