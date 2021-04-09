https://ria.ru/20210409/epivakkorona-1727485371.html

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила на Ямал

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила на Ямал

Вакцина "ЭпиВакКорона" впервые поступила в Ямало-Ненецкий автономный округ, первая поставка препарата позволит привить от коронавируса более 8 тысяч человек,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T10:36

2021-04-09T10:36

2021-04-09T10:36

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий артюхов

здоровье - общество

ямал

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727404719_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_822b0a96b1fe45f101e32bcc611959ad.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 апр - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" впервые поступила в Ямало-Ненецкий автономный округ, первая поставка препарата позволит привить от коронавируса более 8 тысяч человек, сообщает региональный оперативный штаб."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал государственный научный центр "Вектор"."На Ямал впервые поступила вакцина "ЭпиВакКорона". На окружной склад в СПИД-Центр доставили 16,2 тысячи доз препарата, рассчитанных на 8100 человек. Препарат иммуногенный и безопасный для профилактики коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.До сих пор ямальцев прививали от COVID-19 исключительно препаратом "Спутник V", вакцинацию завершили 27,5 тысячи человек.Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 38,1 тысячи человек, выздоровели 36,8 тысячи из них, скончались 409 пациентов с COVID-19. Показатель заболеваемости коронавирусом на Ямале снижается с середины декабря, с тех пор число выявляемых случаев сократилось более чем в девять раз - с 190 в сутки до 20.Глава региона Дмитрий Артюхов 1 апреля подписал постановление, согласно которому на Ямале снимаются ограничения на работу ночных клубов, дискотеки в развлекательных заведениях и праздники в образовательных учреждениях. Кроме того, документом отменяется обязательность соблюдения режима самоизоляции для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями ямальцев.

https://ria.ru/20210408/vaktsinatsiya-1727339892.html

россия

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий артюхов, здоровье - общество, ямал, общество