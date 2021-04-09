Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила на Ямал
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 апр - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" впервые поступила в Ямало-Ненецкий автономный округ, первая поставка препарата позволит привить от коронавируса более 8 тысяч человек, сообщает региональный оперативный штаб.
"ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал государственный научный центр "Вектор".
"На Ямал впервые поступила вакцина "ЭпиВакКорона". На окружной склад в СПИД-Центр доставили 16,2 тысячи доз препарата, рассчитанных на 8100 человек. Препарат иммуногенный и безопасный для профилактики коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
До сих пор ямальцев прививали от COVID-19 исключительно препаратом "Спутник V", вакцинацию завершили 27,5 тысячи человек.
Коронавирус в ЯНАО суммарно выявили у 38,1 тысячи человек, выздоровели 36,8 тысячи из них, скончались 409 пациентов с COVID-19. Показатель заболеваемости коронавирусом на Ямале снижается с середины декабря, с тех пор число выявляемых случаев сократилось более чем в девять раз - с 190 в сутки до 20.
Глава региона Дмитрий Артюхов 1 апреля подписал постановление, согласно которому на Ямале снимаются ограничения на работу ночных клубов, дискотеки в развлекательных заведениях и праздники в образовательных учреждениях. Кроме того, документом отменяется обязательность соблюдения режима самоизоляции для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями ямальцев.