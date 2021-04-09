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В ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T08:40
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ЛУГАНСК, 9 апр — РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По их данным, противник стрелял из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Нижнее Лозовое, Калиновка и Молодежное.Информации о пострадавших пока нет.С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Военная операция силовиков против самопровозглашенных республик идет с 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о независимости регионов после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210408/obstrely-1727450361.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

08:40 09.04.2021 (обновлено: 09:51 09.04.2021)
 
© РИА НовостиПункт пропуска "Станица Луганская"
Пункт пропуска Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 апр — РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По их данным, противник стрелял из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Нижнее Лозовое, Калиновка и Молодежное.
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 22:26
В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
Информации о пострадавших пока нет.
С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина.
Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военная операция силовиков против самопровозглашенных республик идет с 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о независимости регионов после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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