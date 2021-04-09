https://ria.ru/20210409/donbass-1727470048.html

В ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T08:40

2021-04-09T08:40

2021-04-09T09:51

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ЛУГАНСК, 9 апр — РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По их данным, противник стрелял из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Нижнее Лозовое, Калиновка и Молодежное.Информации о пострадавших пока нет.С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Военная операция силовиков против самопровозглашенных республик идет с 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о независимости регионов после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210408/obstrely-1727450361.html

https://ria.ru/20210408/silovik-1727438977.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире