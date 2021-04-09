https://ria.ru/20210409/biznes-1727507804.html

Тюменские власти намерены улучшить условия работы бизнеса в регионе

Тюменские власти намерены улучшить условия работы бизнеса в регионе

Перспективы реализации в этом году комплекса мер, направленных на улучшение условий для предпринимательской деятельности, рассмотрели участники онлайн-заседания РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T12:54

2021-04-09T12:54

2021-04-09T12:57

тюменская область

александр моор

тюменская область

экономика

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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Перспективы реализации в этом году комплекса мер, направленных на улучшение условий для предпринимательской деятельности, рассмотрели участники онлайн-заседания правительства Тюменской области.По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, необходимо, чтобы разрабатываемые меры способствовали прогрессу региональной экономики, созданию новых рабочих мест, улучшению качества жизни тюменцев.В пресс-службе губернатора сообщили, что в ходе общения представителей власти с предпринимательским сообществом тюменские бизнесмены неоднократно заявляли, что их устраивают созданные в регионе условия, а проблемные вопросы возникают в связи с законодательными и нормативными актами федерального уровня.Пресс-служба отмечает, что в целях разработки предложений по корректировке федерального законодательства в апреле будут созданы рабочие группы из представителей органов власти и предпринимателей по отраслевому принципу. Завершить подготовку соответствующих законодательных инициатив планируется к 1 сентября.

https://ria.ru/20210409/pavodok-1727504062.html

тюменская область

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2021

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александр моор, тюменская область, экономика