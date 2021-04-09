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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210409/biznes-1727507804.html
Тюменские власти намерены улучшить условия работы бизнеса в регионе
Тюменские власти намерены улучшить условия работы бизнеса в регионе
Перспективы реализации в этом году комплекса мер, направленных на улучшение условий для предпринимательской деятельности, рассмотрели участники онлайн-заседания РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T12:54
2021-04-09T12:57
тюменская область
александр моор
тюменская область
экономика
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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Перспективы реализации в этом году комплекса мер, направленных на улучшение условий для предпринимательской деятельности, рассмотрели участники онлайн-заседания правительства Тюменской области.По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, необходимо, чтобы разрабатываемые меры способствовали прогрессу региональной экономики, созданию новых рабочих мест, улучшению качества жизни тюменцев.В пресс-службе губернатора сообщили, что в ходе общения представителей власти с предпринимательским сообществом тюменские бизнесмены неоднократно заявляли, что их устраивают созданные в регионе условия, а проблемные вопросы возникают в связи с законодательными и нормативными актами федерального уровня.Пресс-служба отмечает, что в целях разработки предложений по корректировке федерального законодательства в апреле будут созданы рабочие группы из представителей органов власти и предпринимателей по отраслевому принципу. Завершить подготовку соответствующих законодательных инициатив планируется к 1 сентября.
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александр моор, тюменская область, экономика

Тюменские власти намерены улучшить условия работы бизнеса в регионе

12:54 09.04.2021 (обновлено: 12:57 09.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped imageЗдание правительства Тюменской области
Здание правительства Тюменской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped image
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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Перспективы реализации в этом году комплекса мер, направленных на улучшение условий для предпринимательской деятельности, рассмотрели участники онлайн-заседания правительства Тюменской области.
"Мы совместно с региональным уполномоченным по правам предпринимателей и департаментом инвестиционной политики и господдержки предпринимательства собрали, обобщили и проанализировали предложения бизнес-сообщества по уменьшению регуляторной нагрузки. Результатом этой работы стал план мероприятий по совершенствованию регионального и федерального законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность", – сказала заместитель губернатора области Елена Еремеева.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, необходимо, чтобы разрабатываемые меры способствовали прогрессу региональной экономики, созданию новых рабочих мест, улучшению качества жизни тюменцев.
В пресс-службе губернатора сообщили, что в ходе общения представителей власти с предпринимательским сообществом тюменские бизнесмены неоднократно заявляли, что их устраивают созданные в регионе условия, а проблемные вопросы возникают в связи с законодательными и нормативными актами федерального уровня.
"Результатом проведенной работы стал объемный план мероприятий по совершенствованию положений действующего федерального и регионального законодательства – так называемая региональная регуляторная гильотина. В частности, запланированы снижение требований к предпринимателям при предоставлении региональной государственной поддержки и меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности", – сказала Еремеева.
Пресс-служба отмечает, что в целях разработки предложений по корректировке федерального законодательства в апреле будут созданы рабочие группы из представителей органов власти и предпринимателей по отраслевому принципу. Завершить подготовку соответствующих законодательных инициатив планируется к 1 сентября.
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