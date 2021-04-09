https://ria.ru/20210409/amerikantsy-1727576620.html

"Лавров прав, мы тупые". Американцы раскритиковали внешнюю политику США

"Лавров прав, мы тупые". Американцы раскритиковали внешнюю политику США

Зрители телеканала Fox News согласились со словами главы МИД России Сергея Лаврова о "тупой" политике США в отношении России. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:21

2021-04-09T16:21

2021-04-09T18:17

камала харрис

россия

джо байден

сша

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News согласились со словами главы МИД России Сергея Лаврова о "тупой" политике США в отношении России.Министр ранее отметил, что прежние американские санкции не достигли своих целей, а новые попытки оказания давления на Москву обречены на провал. Он также указал на "тупиковость" внешнеполитического курса Соединенных Штатов в отношении России.Многие американцы поддержали позицию Лаврова и раскритиковали главу Белого дома Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис за их необдуманные решения. "Я вам скажу, кто тупой… Джо Байден и Камала Харрис — оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией", — пишет nj2fla."Ситуация на Украине накалилась сразу же после звонка Байдена тамошнему президенту. Байдену нужна война! И его марионетка на Украине делает то, что приказывает ему коррумпированный хитрый Байден", — уверен solute."Совершенно неправильно было бы заявлять, что у США вообще есть какая-то политика в отношении России. У Байдена просто не хватает мозгов для того, чтобы иметь политику в отношении хотя бы чего-нибудь", — считает BigDave121."Перечислить вам страны, в которые вторглись США или к вторжению в которые они приложили свои ручонки? Таких стран десятки! У Соединенных Штатов есть свои частные армии! Надеюсь, у байденовских неоконсерваторов хватит ума не начинать войну с Россией — мы проиграем ее в течение 30 дней. У нас нет людских резервов", — написал DaCultfider.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210319/bayden-1601995371.html

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

россия

сша

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камала харрис, россия, джо байден, сша