"Лавров прав, мы тупые". Американцы раскритиковали внешнюю политику США
16:21 09.04.2021 (обновлено: 18:17 09.04.2021)
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News согласились со словами главы МИД России Сергея Лаврова о "тупой" политике США в отношении России.
Министр ранее отметил, что прежние американские санкции не достигли своих целей, а новые попытки оказания давления на Москву обречены на провал. Он также указал на "тупиковость" внешнеполитического курса Соединенных Штатов в отношении России.
Многие американцы поддержали позицию Лаврова и раскритиковали главу Белого дома Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис за их необдуманные решения.
"Лавров прав. Мы тупые! И наша политика в отношении России тоже тупая! Все, что сделал Байден к настоящему моменту, — сплошная тупизна! Потому что сам Байден тупой!" — считает пользователь с ником Space_the_Final_Frontier.
"Я вам скажу, кто тупой… Джо Байден и Камала Харрис — оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией", — пишет nj2fla.
"Ситуация на Украине накалилась сразу же после звонка Байдена тамошнему президенту. Байдену нужна война! И его марионетка на Украине делает то, что приказывает ему коррумпированный хитрый Байден", — уверен solute.
"Совершенно неправильно было бы заявлять, что у США вообще есть какая-то политика в отношении России. У Байдена просто не хватает мозгов для того, чтобы иметь политику в отношении хотя бы чего-нибудь", — считает BigDave121.
"Перечислить вам страны, в которые вторглись США или к вторжению в которые они приложили свои ручонки? Таких стран десятки! У Соединенных Штатов есть свои частные армии! Надеюсь, у байденовских неоконсерваторов хватит ума не начинать войну с Россией — мы проиграем ее в течение 30 дней. У нас нет людских резервов", — написал DaCultfider.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>