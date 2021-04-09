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"Лавров прав, мы тупые". Американцы раскритиковали внешнюю политику США
"Лавров прав, мы тупые". Американцы раскритиковали внешнюю политику США
Зрители телеканала Fox News согласились со словами главы МИД России Сергея Лаврова о "тупой" политике США в отношении России. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T16:21
2021-04-09T18:17
камала харрис
россия
джо байден
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News согласились со словами главы МИД России Сергея Лаврова о "тупой" политике США в отношении России.Министр ранее отметил, что прежние американские санкции не достигли своих целей, а новые попытки оказания давления на Москву обречены на провал. Он также указал на "тупиковость" внешнеполитического курса Соединенных Штатов в отношении России.Многие американцы поддержали позицию Лаврова и раскритиковали главу Белого дома Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис за их необдуманные решения. "Я вам скажу, кто тупой… Джо Байден и Камала Харрис — оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией", — пишет nj2fla."Ситуация на Украине накалилась сразу же после звонка Байдена тамошнему президенту. Байдену нужна война! И его марионетка на Украине делает то, что приказывает ему коррумпированный хитрый Байден", — уверен solute."Совершенно неправильно было бы заявлять, что у США вообще есть какая-то политика в отношении России. У Байдена просто не хватает мозгов для того, чтобы иметь политику в отношении хотя бы чего-нибудь", — считает BigDave121."Перечислить вам страны, в которые вторглись США или к вторжению в которые они приложили свои ручонки? Таких стран десятки! У Соединенных Штатов есть свои частные армии! Надеюсь, у байденовских неоконсерваторов хватит ума не начинать войну с Россией — мы проиграем ее в течение 30 дней. У нас нет людских резервов", — написал DaCultfider.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210319/bayden-1601995371.html
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html
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камала харрис, россия, джо байден, сша

"Лавров прав, мы тупые". Американцы раскритиковали внешнюю политику США

16:21 09.04.2021 (обновлено: 18:17 09.04.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News согласились со словами главы МИД России Сергея Лаврова о "тупой" политике США в отношении России.
Министр ранее отметил, что прежние американские санкции не достигли своих целей, а новые попытки оказания давления на Москву обречены на провал. Он также указал на "тупиковость" внешнеполитического курса Соединенных Штатов в отношении России.
Многие американцы поддержали позицию Лаврова и раскритиковали главу Белого дома Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис за их необдуманные решения.

"Лавров прав. Мы тупые! И наша политика в отношении России тоже тупая! Все, что сделал Байден к настоящему моменту, — сплошная тупизна! Потому что сам Байден тупой!" — считает пользователь с ником Space_the_Final_Frontier.

"Я вам скажу, кто тупой… Джо Байден и Камала Харрис — оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией", — пишет nj2fla.
"Ситуация на Украине накалилась сразу же после звонка Байдена тамошнему президенту. Байдену нужна война! И его марионетка на Украине делает то, что приказывает ему коррумпированный хитрый Байден", — уверен solute.
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"Совершенно неправильно было бы заявлять, что у США вообще есть какая-то политика в отношении России. У Байдена просто не хватает мозгов для того, чтобы иметь политику в отношении хотя бы чего-нибудь", — считает BigDave121.

"Крым и Украина не входят и не должны входить в американскую зону влияния. Попытки затянуть Украину в НАТО — это провокация. Представьте себе, что Организация Варшавского договора (когда она существовала) попробовала бы затащить, скажем, Мексику в свои ряды!" — рассуждает DraGon57.

"Перечислить вам страны, в которые вторглись США или к вторжению в которые они приложили свои ручонки? Таких стран десятки! У Соединенных Штатов есть свои частные армии! Надеюсь, у байденовских неоконсерваторов хватит ума не начинать войну с Россией — мы проиграем ее в течение 30 дней. У нас нет людских резервов", — написал DaCultfider.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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Камала ХаррисРоссияДжо БайденСША
 
 
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