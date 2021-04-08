https://ria.ru/20210408/zakharyaev-1727337102.html

Герман Захарьяев: оправдание нацизма ведет к его новому подъему

Герман Захарьяев: оправдание нацизма ведет к его новому подъему

Мемориальные мероприятия в Международный День Катастрофы и героизма в четверг пройдут во всем мире; о памятной дате еврейского народа, связанной с жертвами... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:00

2021-04-08T13:00

2021-04-08T13:27

религия и мировоззрение

религия

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герман захарьяев

российский еврейский конгресс

холокост

интервью

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Мемориальные мероприятия в Международный День Катастрофы и героизма в четверг пройдут во всем мире; о памятной дате еврейского народа, связанной с жертвами Холокоста и участниками Сопротивления, борьбе со злом и неотвратимости возмездия рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК), президент международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев.– В чем главный смысл Дня Катастрофы и героизма, или Йом а-Шоа, и его названия? Чем он отличается от других памятных дат, связанных с Холокостом? Например, от Дня Спасения и Освобождения (26 ияра)?– Эти две даты очень близки между собой. Но в то же время каждая имеет свою особенность и свой смысл. Йом а-Шоа – это израильская памятная дата, которая объединяет евреев Израиля, как с Запада, так и с Востока, как евреев, переживших Катастрофу, так и тех, кто были в Израиле в общем ощущении национальной трагедии. Трагедии братьев, которые теряли других своих братьев, тяжелое переживание, которое объединяет нацию.В то же время 26 ияра – это День Победы всех народов над нацизмом. Мы благодарим народы мира за то, что они объединились, победили нацизм и спасли еврейский народ от полного уничтожения. Мы видим, как сейчас нацизм постоянно пытается возродиться, важно помнить и отмечать тот день, когда человечество объединилось, чтобы спасти мир от нацизма. Поэтому 26 ияра стало отдельной еврейской датой, праздником еврейского народа, но при этом остается праздником международным.– Какое значение сегодня имеет память о Холокосте и о победе над нацизмом для евреев, живущих в Израиле и диаспоре?– Память о Холокосте и победе над нацизмом – это память о наших близких. Сегодня нет семьи, которая в той или иной степени не была бы связана с Катастрофой. Либо напрямую, либо через своих близких. И почти нет семьи, в которой кто-либо из близких не воевал. Среди еврейских воинов очень много Героев Советского Союза, но и в армиях других стран было немало евреев. И они тоже отважно сражались с врагом. Везде евреи проявляли себя как настоящие патриоты и настоящие борцы с нацизмом. Кроме того, евреи употребили все свое политическое влияние на то, чтобы борьба с нацизмом стала главной политической задачей и в Великобритании, и в США. Если вспомнить мировую историю, то далеко не всегда антигитлеровская позиция была однозначной. Поэтому все эти события – это, несомненно наша боль и наша память.– Почему тема Холокоста остается актуальной 75 лет спустя после Великой Победы? Это важный повод для политической борьбы?– Эта победа по своему значению далеко выходит за рамки политических конфликтов. Крупные войны у человечества были и раньше. В свое время встал вопрос о том, как увековечить память погибших при Ватерлоо. И было решено сделать общий памятник всем участникам сражения. Потому что прошло время, и уже не важно было, кто был прав, а кто виноват. Но Великая Отечественная война – это совершенно другая война. Это была битва Добра со Злом. Война, где воевали все – и солдаты, и мирное население. Человечество оказалось заложником политический интересов. Это требует оценки и сегодня, потому что и сегодня возможность тотальной войны, к сожалению, не отступает.– Как вы оцениваете тот факт, что в некоторых странах сегодня уничтожают памятники одним героям войны и ставят другим? С чем связано, на ваш взгляд, оправдание бывших нацистов, и к чему это ведет?– Оправдание нацизма ведет к новому подъему нацизма. Мы, пережившие Катастрофу, народ, потерявший треть своих сыновей и дочерей, не можем допустить, чтобы нацизм воспринимался как что-то позволительное, легитимное. Мы не можем смириться с проявлениями межнациональной или межконфессиональной розни, пренебрежением правами одних перед правами других, расовым неравенством. Потому что мы лучше других знаем, что рано или поздно это может привести к такой же вспышке зла, которая уже была однажды. Поэтому очень опасная тенденция, когда бывших нацистов, исходя из каких-то политических интересов, объявляют героями и ставят им памятники. Очень важно, кому в стране ставятся памятники.– Как противостоять опасным тенденциям – кто и что должен делать?– Я думаю, что ответственность за сохранение памяти лежит на всех нас. Важно, чтобы наши потомки знали, как жили и за что погибали их деды и прадеды. Нужно помнить, что есть Добро, и что есть Зло. И никогда не забывать о благодарности. И день 26 ияра – это день нашей благодарности.– В свое время Израиль принял участие в поиске и наказании нацистских преступников. Все помнят суд над Эйхманом, Иваном Демьянюком. Этот процесс еще продолжается? Насколько важно наказывать злодеев, скрывшихся от казни, и почему?– Несмотря на то, что сегодня нацистские преступники так же, как и герои войны, стареют и умирают, это необязательно наказание физическое. Совершенно необязательно речь о конкретных приговорах и сроках. Речь идет, прежде всего, об оценке поведения людей. Эта работа не только не должна прекращаться, она скорее всего будет продолжаться и дальше. Рассекречиваются архивы, появляются документы, становятся известны имена неизвестных героев и преступников. Память героев будет оскорблена, если злодеев не настигнет возмездие. Ради их памяти важно, чтобы мы назвали тех, кто творил зло. Этот процесс продолжается, и он – неотъемлемая часть нашей памяти. Можно не воевать со стариками, но нужно воевать со злом.– Уходят последние свидетели Холокоста и участники Великой Отечественной войны. Кто и как, по вашему мнению, будет говорить об этих событиях через 20-30 лет, как максимально сохранить память?– Прежде всего память о Холокосте – это дело самих евреев. Мы помним события своей истории, помним о событиях, о которых говорит наша Тора, о событиях, связанных с общинами по всему миру. Точно так же важно сохранить и передать память о наших предках, погибавших, воевавших, победивших фашизм вместе со всеми странами-победителями. Как технически донести это? Вероятно, в каждом поколении это будет по-своему. Мы не можем сейчас представить, как будет выглядеть мир через два-три десятилетия, когда все стремительно меняется ежедневно. Но так или иначе люди остаются людьми, и память о Холокосте будет актуальна всегда.– Для молодого поколения российских евреев, не знавших войны, что значит сегодня День Победы? Воспоминания о погибших, благодарность, вдохновение бороться за добро со злом? Видите ли в Великой Победе элемент чуда, как в Пуриме?– В Великой Победе невозможно не видеть элемент чуда. Это просто целая цепь чудес. Эти чудеса, безусловно, сделаны по воле Всевышнего, но сделаны они руками людей. Так что прежде всего это день благодарности Творцу, благодарности тем людям, которые помогли одолеть нацизм.– В прошлом году из-за пандемии 26 ияра отмечали, в основном, в формате онлайн. Удастся ли вырваться из виртуальной реальности в этом году? Какие мероприятия запланированы в России и за рубежом?– В прошлом году мы проводили мероприятия онлайн от безысходности, но за год мир серьезно изменился. Сегодня такая форма коммуникации становится еще одним полезным инструментом для обмена информацией. Например, в этом году мы проведем 6 Мая в гостинице "Рэдиссон Ройал" В Москве конференцию "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа". В мероприятии примут участие раввины, общественные, политические и научные деятели из разных стран мира. Много гостей соберется, но уже запланировано, что часть докладчиков будут присутствовать удаленно. К сожалению, во многих странах еще действуют жесткие ограничения, это не повод отменять наши традиционные мероприятия, но проводиться они будут в онлайн-формате.

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594461963.html

https://ria.ru/20201120/natsizm-1585455598.html

https://ria.ru/20200622/1573173008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, интервью - религия и мировоззрение, герман захарьяев, российский еврейский конгресс, холокост, интервью