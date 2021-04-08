https://ria.ru/20210408/vzyatki-1727395782.html

Суд дал 11 лет колонии двум бывшим полицейским за взятки

Суд дал 11 лет колонии двум бывшим полицейским за взятки

Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывших борцов с коррупцией в столичной полиции Дмитрия Атаева и Евгения Кашматова со штрафом 100... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:04

2021-04-08T16:04

2021-04-08T18:18

россия

ульяна солопова

происшествия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывших борцов с коррупцией в столичной полиции Дмитрия Атаева и Евгения Кашматова со штрафом 100 миллионов рублей с каждого по обвинению в получении взятки на 15 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.Оба признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)."Суд назначил наказание Кашматову в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 100 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Аналогичное решение было принято в отношении Атаева, добавила Солопова.Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом "секретно".Как сообщало следствие, начальник 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) столичного главка МВД РФ Кашматов, начальник отделения управления "Ц" ГУСБ МВД России Дмитрий Атаев и их друг Тимур Дзусов получили от владельца ОАО "Компания ЭМК-Инжиниринг" 15 миллионов рублей за прекращение проверки компании.Кашматов руководил отделом, занимающимся борьбой с налоговыми преступлениями по линии топливно-энергетического комплекса.Как следовало из оглашенных ранее в суде материалов, посредник от владельца компании передал деньги Дзусову, а тот уже под контролем сотрудников управления "М" ФСБ передал их Кашматову.Следствие утверждало, что Кашматов и Атаев, а также экс-полицейский Дзусов в составе организованной группы вымогали деньги у предпринимателя, поймали их после передачи второй части требуемой суммы. Произошло это в январе 2019 года.

https://ria.ru/20210407/vzyatka-1727165913.html

https://ria.ru/20210218/vzyatka-1597956878.html

https://ria.ru/20201211/yalta-1588781886.html

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россия, ульяна солопова, происшествия