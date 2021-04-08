https://ria.ru/20210408/volodin-1727309685.html

Володин прокомментировал ситуацию с Zoom

Володин прокомментировал ситуацию с Zoom

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ситуация с Zoom - не последний раз, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением прав со стороны... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:23

2021-04-08T09:23

2021-04-08T09:38

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ситуация с Zoom - не последний раз, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением прав со стороны зарубежных IT-компаний.Ранее стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.По его словам, сегодня уже принят ряд законодательных решений по поддержке российской IT-отрасли.Подобные сообщения, сказал председатель ГД о ситуации с Zoom, повышают интерес к российским IT-компаниям и их разработкам.По мнению Володина, произошедшее подтвердило правильность политики импортозамещения в сфере ПО."Российским компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. Это вопрос не только экономики, но и безопасности", - написал парламентарий.

https://ria.ru/20210407/zoom-1727286175.html

https://ria.ru/20210407/zoom-1727233951.html

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2021

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вячеслав володин, общество