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Володин прокомментировал ситуацию с Zoom
Володин прокомментировал ситуацию с Zoom
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ситуация с Zoom - не последний раз, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением прав со стороны... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:23
2021-04-08T09:38
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ситуация с Zoom - не последний раз, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением прав со стороны зарубежных IT-компаний.Ранее стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.По его словам, сегодня уже принят ряд законодательных решений по поддержке российской IT-отрасли.Подобные сообщения, сказал председатель ГД о ситуации с Zoom, повышают интерес к российским IT-компаниям и их разработкам.По мнению Володина, произошедшее подтвердило правильность политики импортозамещения в сфере ПО."Российским компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. Это вопрос не только экономики, но и безопасности", - написал парламентарий.
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вячеслав володин, общество

Володин прокомментировал ситуацию с Zoom

09:23 08.04.2021 (обновлено: 09:38 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ситуация с Zoom - не последний раз, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением прав со стороны зарубежных IT-компаний.
Ранее стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
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"Это не последняя ситуация, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением своих прав со стороны зарубежных IT-компаний. И лучше быть к этому готовыми", - написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня уже принят ряд законодательных решений по поддержке российской IT-отрасли.
"Необходимо заниматься созданием условий для развития своих отечественных сервисов. Мы открыты к диалогу с международными IT-компаниями. Но мир так устроен, что они стремятся диктовать свои условия. А это неприемлемо", - отметил он.
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Подобные сообщения, сказал председатель ГД о ситуации с Zoom, повышают интерес к российским IT-компаниям и их разработкам.
"У нас есть свои отечественные программы, которые могут составить Zoom конкуренцию", - напомнил он.
По мнению Володина, произошедшее подтвердило правильность политики импортозамещения в сфере ПО.
"Российским компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. Это вопрос не только экономики, но и безопасности", - написал парламентарий.
 
Вячеслав ВолодинОбщество
 
 
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