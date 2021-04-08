В Кремле заявили об устойчивом спросе на российскую вакцину от COVID-19
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спрос на российскую вакцину от коронавируса устойчиво высокий во многих странах мира, отдельные государства Европы хотят обговаривать возможные закупки на основе двусторонних отношений, не дожидаясь централизованных решений ЕС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что не знает нюансов ситуации с закупками "Спутника V" Словакией.
"Я не знаю нюансов, поэтому ничего не буду говорить. Там в целом, вы видите, что в ЕС, с одной стороны, есть вот это централизованное агентство, с другой стороны, есть желание отдельных стран, не дожидаясь каких-то централизованных решений, на основе двусторонних контактов уже обговаривать возможные закупки. Есть устойчиво высокий спрос во многих и многих странах мира. Вот это то, что является такой достаточно очевидной реальностью и с чем мы сейчас работаем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с российской вакциной в Словакии.
Закупка в РФ в начале марта вакцины "Спутник V" по инициативе тогдашнего премьера Словакии Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования вакцины без одобрения европейского регулятора. И ранее имевшие большие претензии к деятельности премьера и главы минздрава лидеры коалиционных партий потребовали их отставки, угрожая роспуском коалиции.
В связи с этим глава минздрава подал в начале марта в отставку, а в конце месяца его примеру последовал и премьер. В конце марта Чапутова приняла отставку Матовича и 1 апреля утвердила новый состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером. Матович занял в кабмине пост вице-премьера и главы минфина.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.