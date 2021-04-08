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В Армению доставили первую партию вакцины "Спутник V"

В Армению доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Армению, сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:13

2021-04-08T09:13

2021-04-08T12:42

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здоровье - общество

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Армению, сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин."Сегодня мы в аэропорту "Звартноц" с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении встретили первую приобретенную армянской стороной партию вакцины "Спутник V", - приводятся слова Курочкина на странице Россотрудничества в Ереване в Facebook.По словам дипломата, это продолжение той широкомасштабной поддержки, оказываемой Россией Армении в борьбе с пандемией, которая началась еще в прошлом году и "является наиболее ярким примером нашего союзнического взаимодействия и братского отношения между нашими народами".В рамках борьбы с коронавирусом в Армении до 11 июля объявлен карантин. По последним данным, в стране с населением 2,96 миллиона человек подтверждены 198 898 случаев коронавируса, скончались 3647 больных.

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