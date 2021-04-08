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В Армению доставили первую партию вакцины "Спутник V"
В Армению доставили первую партию вакцины "Спутник V"
Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Армению, сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:13
2021-04-08T12:42
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коронавирус covid-19
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минздрав армении
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здоровье - общество
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Армению, сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин."Сегодня мы в аэропорту "Звартноц" с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении встретили первую приобретенную армянской стороной партию вакцины "Спутник V", - приводятся слова Курочкина на странице Россотрудничества в Ереване в Facebook.По словам дипломата, это продолжение той широкомасштабной поддержки, оказываемой Россией Армении в борьбе с пандемией, которая началась еще в прошлом году и "является наиболее ярким примером нашего союзнического взаимодействия и братского отношения между нашими народами".В рамках борьбы с коронавирусом в Армении до 11 июля объявлен карантин. По последним данным, в стране с населением 2,96 миллиона человек подтверждены 198 898 случаев коронавируса, скончались 3647 больных.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, минздрав армении, коронавирусы, здоровье - общество, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ереван, армения, в мире

В Армению доставили первую партию вакцины "Спутник V"

09:13 08.04.2021 (обновлено: 12:42 08.04.2021)
 
© Sputnik / Представительство Россотрудничества в Армении / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии вакцины Sputnik V от коронавируса в аэропорту Еревана
Разгрузка первой партии вакцины Sputnik V от коронавируса в аэропорту Еревана - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Sputnik / Представительство Россотрудничества в Армении
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ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Армению, сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин.
"Сегодня мы в аэропорту "Звартноц" с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении встретили первую приобретенную армянской стороной партию вакцины "Спутник V", - приводятся слова Курочкина на странице Россотрудничества в Ереване в Facebook.
По словам дипломата, это продолжение той широкомасштабной поддержки, оказываемой Россией Армении в борьбе с пандемией, которая началась еще в прошлом году и "является наиболее ярким примером нашего союзнического взаимодействия и братского отношения между нашими народами".
В рамках борьбы с коронавирусом в Армении до 11 июля объявлен карантин. По последним данным, в стране с населением 2,96 миллиона человек подтверждены 198 898 случаев коронавируса, скончались 3647 больных.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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