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В "Векторе" рассказали о пострегистрационных испытаниях "ЭпиВакКороны"

В "Векторе" рассказали о пострегистрационных испытаниях "ЭпиВакКороны"

Предварительные итоги пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" будут в конце апреля, все добровольцы, участвующие в исследовании уже привиты –... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:10

2021-04-08T09:10

2021-04-08T12:04

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Предварительные итоги пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" будут в конце апреля, все добровольцы, участвующие в исследовании уже привиты – 75% вакциной, 25% получили плацебо, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов."В конце апреля по всем восьми центрам, где проводятся пострегистрационные исследования, будут подведены предварительные итоги. А до этого времени говорить о конкретных цифрах преждевременно", - сказал Максютов.Он уточнил, что исследование проводится среди трех тысяч добровольцев, 75% из них получили вакцину, 25% плацебо, у всех прошел 42 день после введения препарата.Общая продолжительность наблюдения за добровольцами будет составлять 180 дней, отметил Максютов."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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