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Во Франции сочли ситуацию со стульями на переговорах в Турции шокирующей
Во Франции сочли ситуацию со стульями на переговорах в Турции шокирующей
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал "шокирующей" ситуацию, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:05
2021-04-08T23:06
эрик мамер
евросовет
шарль мишель
мевлют чавушоглу
еврокомиссия
европейский совет
турция
реджеп тайип эрдоган
анкара
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ПАРИЖ, 8 апр — РИА Новости. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал "шокирующей" ситуацию, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на переговорах в Анкаре.Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с главой ЕК и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в Сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель. Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг."Равенство женщин и мужчин — это то, во что я глубоко верю. Тот факт, что женщина может получить высокий пост в политике, для меня является большим прогрессом за последние годы", — сообщил он.Представитель французского кабмина отметил, что счел кадры из Анкары в первую очередь грустными. "И лично меня они шокировали", — добавил Атталь.Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
https://ria.ru/20210407/evrodeputaty-1727265459.html
https://ria.ru/20210407/erdogan-1727284335.html
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эрик мамер, евросовет, шарль мишель, мевлют чавушоглу, еврокомиссия, европейский совет, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире

Во Франции сочли ситуацию со стульями на переговорах в Турции шокирующей

16:05 08.04.2021 (обновлено: 23:06 08.04.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба администрации президента Турции / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского союза Шарль Мишель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейского союза Шарль Мишель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / пресс-служба администрации президента Турции
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ПАРИЖ, 8 апр — РИА Новости. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал "шокирующей" ситуацию, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на переговорах в Анкаре.
Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с главой ЕК и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в Сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель. Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.

"Если вы задаете вопрос мне, Габриэлю Атталю, то я нашел эти кадры ужасными и шокирующими", — сказал Атталь на брифинге в четверг. При этом он отметил, что его слова не являются дипломатическим заявлением Франции, и предположил, что, возможно, последуют какие-то высказывания от МИД Франции.

"Равенство женщин и мужчин — это то, во что я глубоко верю. Тот факт, что женщина может получить высокий пост в политике, для меня является большим прогрессом за последние годы", — сообщил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
7 апреля, 19:20
Евродепутатов возмутила ситуация со стульями на встрече в Турции
Представитель французского кабмина отметил, что счел кадры из Анкары в первую очередь грустными. "И лично меня они шокировали", — добавил Атталь.
Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
7 апреля, 22:30
Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию со стулом для главы ЕК
 
Эрик МамерЕвросоветШарль МишельМевлют ЧавушоглуЕврокомиссияЕвропейский советТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараВ мире
 
 
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