https://ria.ru/20210408/turtsiya-1727395878.html

Во Франции сочли ситуацию со стульями на переговорах в Турции шокирующей

Во Франции сочли ситуацию со стульями на переговорах в Турции шокирующей

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал "шокирующей" ситуацию, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:05

2021-04-08T16:05

2021-04-08T23:06

эрик мамер

евросовет

шарль мишель

мевлют чавушоглу

еврокомиссия

европейский совет

турция

реджеп тайип эрдоган

анкара

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ПАРИЖ, 8 апр — РИА Новости. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал "шокирующей" ситуацию, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на переговорах в Анкаре.Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с главой ЕК и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в Сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель. Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг."Равенство женщин и мужчин — это то, во что я глубоко верю. Тот факт, что женщина может получить высокий пост в политике, для меня является большим прогрессом за последние годы", — сообщил он.Представитель французского кабмина отметил, что счел кадры из Анкары в первую очередь грустными. "И лично меня они шокировали", — добавил Атталь.Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава Европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций.

https://ria.ru/20210407/evrodeputaty-1727265459.html

https://ria.ru/20210407/erdogan-1727284335.html

турция

анкара

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эрик мамер, евросовет, шарль мишель, мевлют чавушоглу, еврокомиссия, европейский совет, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире