https://ria.ru/20210408/soveschanie-1727318384.html
Совещание Владимира Путина по итогам посланий Федеральному собранию
Совещание Владимира Путина по итогам посланий Федеральному собранию
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросу исполнения президентских посланий Федеральному собранию за 2019 и 2020 годы. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:27
2021-04-08T14:27
2021-04-08T14:41
послание президента федеральному собранию
правительство рф
владимир путин
политика
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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросу исполнения президентских посланий Федеральному собранию за 2019 и 2020 годы. С докладами выступают первый зампред кабмина Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Совещание об итогах реализации посланий Президента
LIVE: Совещание об итогах реализации посланий Президента
2021-04-08T14:27
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, послание президента федеральному собранию, правительство рф, владимир путин, политика
Совещание Владимира Путина по итогам посланий Федеральному собранию
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросу исполнения президентских посланий Федеральному собранию за 2019 и 2020 годы.
2021-04-08T14:27
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PT26M27S
Совещание Владимира Путина по итогам посланий Федеральному собранию
14:27 08.04.2021 (обновлено: 14:41 08.04.2021)
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросу исполнения президентских посланий Федеральному собранию за 2019 и 2020 годы.
С докладами выступают первый зампред кабмина Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.