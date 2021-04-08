https://ria.ru/20210408/soveschanie-1727318384.html

Совещание Владимира Путина по итогам посланий Федеральному собранию

Совещание Владимира Путина по итогам посланий Федеральному собранию

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросу исполнения президентских посланий Федеральному собранию за 2019 и 2020 годы. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:27

2021-04-08T14:27

2021-04-08T14:41

послание президента федеральному собранию

правительство рф

владимир путин

политика

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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросу исполнения президентских посланий Федеральному собранию за 2019 и 2020 годы. С докладами выступают первый зампред кабмина Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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LIVE: Совещание об итогах реализации посланий Президента LIVE: Совещание об итогах реализации посланий Президента 2021-04-08T14:27 true PT26M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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