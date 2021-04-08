https://ria.ru/20210408/slutskiy-1727430142.html

Требование Меркель к Путину "немного не по адресу", заявили в Госдуме

Требование Меркель к Путину "немного не по адресу", заявили в Госдуме

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина заявил,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-08T19:04

2021-04-08T19:04

2021-04-09T03:52

леонид слуцкий (политик)

донецкая народная республика

донбасс

владимир зеленский

ангела меркель

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина заявил, что западные лидеры должны категорично разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским, а не с российским лидером.Ранее Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия РФ у границ с Украиной, сообщает кабмин ФРГ.Требования канцлера Германии звучат "немного не по адресу", заявил депутат."Деэскалации на Донбассе будут способствовать выполнение Киевом минских соглашений, отказ от саботажа с украинской стороны переговорного процесса в трехсторонней контактной группе и прямой, открытый диалог с Донецком и Луганском", - отметил он в своем посте.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/putin-po-telefonu-obsudil-donbass-s-merkel---kreml-1727374975.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

донецкая народная республика

украина

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леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, донбасс, владимир зеленский, ангела меркель, владимир путин, украина, в мире