Требование Меркель к Путину "немного не по адресу", заявили в Госдуме
19:04 08.04.2021 (обновлено: 03:52 09.04.2021)
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
© AP Photo / Markus Schreiber, file
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина заявил, что западные лидеры должны категорично разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским, а не с российским лидером.
Ранее Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия РФ у границ с Украиной, сообщает кабмин ФРГ.
"Подобные разговоры в категоричном тоне западным лидерам, участвующим в нормандском формате, нужно вести исключительно с президентом Зеленским", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Требования канцлера Германии звучат "немного не по адресу", заявил депутат.
Вчера, 14:30Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.