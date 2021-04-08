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Требование Меркель к Путину "немного не по адресу", заявили в Госдуме
Требование Меркель к Путину "немного не по адресу", заявили в Госдуме
Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина заявил,... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T19:04
2021-04-09T03:52
леонид слуцкий (политик)
донецкая народная республика
донбасс
владимир зеленский
ангела меркель
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина заявил, что западные лидеры должны категорично разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским, а не с российским лидером.Ранее Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия РФ у границ с Украиной, сообщает кабмин ФРГ.Требования канцлера Германии звучат "немного не по адресу", заявил депутат."Деэскалации на Донбассе будут способствовать выполнение Киевом минских соглашений, отказ от саботажа с украинской стороны переговорного процесса в трехсторонней контактной группе и прямой, открытый диалог с Донецком и Луганском", - отметил он в своем посте.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/putin-po-telefonu-obsudil-donbass-s-merkel---kreml-1727374975.html
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донецкая народная республика
украина
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леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, донбасс, владимир зеленский, ангела меркель, владимир путин, украина, в мире

Требование Меркель к Путину "немного не по адресу", заявили в Госдуме

19:04 08.04.2021 (обновлено: 03:52 09.04.2021)
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина заявил, что западные лидеры должны категорично разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским, а не с российским лидером.
Ранее Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия РФ у границ с Украиной, сообщает кабмин ФРГ.

"Подобные разговоры в категоричном тоне западным лидерам, участвующим в нормандском формате, нужно вести исключительно с президентом Зеленским", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Требования канцлера Германии звучат "немного не по адресу", заявил депутат.
"Деэскалации на Донбассе будут способствовать выполнение Киевом минских соглашений, отказ от саботажа с украинской стороны переговорного процесса в трехсторонней контактной группе и прямой, открытый диалог с Донецком и Луганском", - отметил он в своем посте.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 14:30
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 08:00
"НАТО закончит войну в Донбассе". Зеленский торопится в альянс
 
Леонид Слуцкий (политик)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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