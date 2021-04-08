https://ria.ru/20210408/rozysk-1727428501.html

Находившийся 30 лет в розыске мужчина выдал себя стрельбой по коллеге

Находившийся 30 лет в розыске мужчина выдал себя стрельбой по коллеге

Мужчина, находившийся 30 лет в розыске за вымогательство, "выдал" себя ссорой с коллегой в Сургуте (ХМАО), в ходе которой он выстрелил ему в живот, сообщает... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T18:51

2021-04-08T18:51

2021-04-08T18:51

россия

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр - РИА Новости. Мужчина, находившийся 30 лет в розыске за вымогательство, "выдал" себя ссорой с коллегой в Сургуте (ХМАО), в ходе которой он выстрелил ему в живот, сообщает пресс-служба местного управления МВД.Ведомство уточняет, что в больницу пришел 31-летний мужчина с огнестрельным ранением живота. Сотрудники полиции, получив сообщение от медиков, выяснили, что пострадавший повздорил с коллегой и в ходе конфликта получил выстрел в живот из неустановленного оружия. Подозреваемым оказался 66-летний мужчина, который после инцидента планировал уехать из Сургута. Полицейские совместно с росгвардейцами задержали его, при этом подлинность документов мужчины вызвала сомнения."Полицейские по отпечаткам пальцев мужчины установили его настоящие персональные данные. Около 30 лет он жил под чужим именем и фамилией, так как в ноябре 1991 года был объявлен в федеральный розыск за совершение вымогательства в городе Красноярске", - говорится в сообщении.Мужчина находится под стражей, правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью". Кроме того, в УМВД подчеркнули, что он также понесет наказание и за преступление, совершенное 30 лет назад.

https://ria.ru/20210329/mafiozi-1603338391.html

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россия, сургут, происшествия