https://ria.ru/20210408/putin-1727385563.html
Путин внес изменения в состав комиссии по делам ветеранов
Путин внес изменения в состав комиссии по делам ветеранов
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по делам ветеранов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:17
2021-04-08T15:17
2021-04-08T15:17
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по делам ветеранов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документом в состав комиссии при президенте РФ по делам ветеранов включены председатель Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Юрий Алексеев, председатель правления Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.Тем же указом из состава комиссии исключены бывший замглавы министерства цифрового развития Алексей Волин, бывший первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, первый заместитель председателя комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский и старший советник гендиректора РЖД Максим Топилин (ранее возглавлял правление Пенсионного фонда).
https://ria.ru/20210302/matvienko-1599555835.html
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россия, инна святенко, валерий рязанский, совет федерации рф, ржд, максим топилин, общество