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Москвичи могут помочь птицам решить "квартирный вопрос"
Москвичи могут помочь птицам решить "квартирный вопрос"
Все желающие могут присоединиться к акции по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!" и подготовить подарки пернатым, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T14:26
2021-04-09T12:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Все желающие могут присоединиться к акции по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!" и подготовить подарки пернатым, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Мосприрода запускает ежегодную акцию по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!". В Москву возвращаются перелётные пернатые, оседлые птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов. А для этого им нужно жильё. Смастерить для птиц подарки и помочь им решить "квартирный вопрос" может каждый, главное - знать, как именно нужно сделать домик, чтобы он понравился птицам. Искусственные гнездовья можно развешивать до поздней осени", - говорится в сообщении.Отмечается, что искусственные гнездовья необходимо делать из неструганных досок толщиной не менее 2 сантиметров. Если используется струганный материал, то необходимо во внутренней части домика у летка сделать засечки с помощью любого острого предмета. Это нужно, чтобы птенцы могли свободно выбираться из искусственного гнездовья, как по лестнице, цепляясь за засечки своими коготками. Покрасить домик для птиц можно акриловыми красками - увеличит срок службы изделия. Рекомендуется использовать природные цвета: черный, серый, зелёный, бежевый, коричневый.Сообщается, что скворечник должен быть размером 35х13х13 см, леток около 5 см. Синичник размером 22х10х10 см, леток 2,6-3,5 см. Домик для пищухи надо сделать треугольной формы с расположенными с двух сторон боковыми летками у задней стенки, ближе к стволу дерева. А трясогузочник - прямоугольной формы, размером 30х20х10 см с удобным заходом внутрь. Домик для стрижей должен быть прямоугольной формы 40х16х15 см с щелевидным небольшим летком. Полудуплянка - это гнездовье с полуоткрытой передней стенкой, позволяющей птицам, использующим в природе полуниши, заселять эти домики.
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мосприрода, москва, общество

Москвичи могут помочь птицам решить "квартирный вопрос"

14:26 08.04.2021 (обновлено: 12:38 09.04.2021)
 
© Фото предоставлено "Мосприродой"Домик для птиц на территории одного из московских парков
Домик для птиц на территории одного из московских парков - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото предоставлено "Мосприродой"
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Все желающие могут присоединиться к акции по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!" и подготовить подарки пернатым, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Мосприрода запускает ежегодную акцию по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!". В Москву возвращаются перелётные пернатые, оседлые птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов. А для этого им нужно жильё. Смастерить для птиц подарки и помочь им решить "квартирный вопрос" может каждый, главное - знать, как именно нужно сделать домик, чтобы он понравился птицам. Искусственные гнездовья можно развешивать до поздней осени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что искусственные гнездовья необходимо делать из неструганных досок толщиной не менее 2 сантиметров. Если используется струганный материал, то необходимо во внутренней части домика у летка сделать засечки с помощью любого острого предмета. Это нужно, чтобы птенцы могли свободно выбираться из искусственного гнездовья, как по лестнице, цепляясь за засечки своими коготками. Покрасить домик для птиц можно акриловыми красками - увеличит срок службы изделия. Рекомендуется использовать природные цвета: черный, серый, зелёный, бежевый, коричневый.
"Домик для птиц рекомендуется вешать в тихом месте на ствол дерева на высоту от 4 метров и выше. В тенистой кроне дерева, но чтобы рядом с его передней стенкой не было ветвей, по которым могут забраться хищники. Гнездовье вешают летком в сторону востока или юго-востока. К стволу домик нужно привязать при помощи пластикового шнура или верёвки. Для этого к самому скворечнику нужно прибить вертикальную палку и за неё сверху и снизу примотать домик так, чтобы он не болтался", - говорится в сообщении.
Сообщается, что скворечник должен быть размером 35х13х13 см, леток около 5 см. Синичник размером 22х10х10 см, леток 2,6-3,5 см. Домик для пищухи надо сделать треугольной формы с расположенными с двух сторон боковыми летками у задней стенки, ближе к стволу дерева. А трясогузочник - прямоугольной формы, размером 30х20х10 см с удобным заходом внутрь. Домик для стрижей должен быть прямоугольной формы 40х16х15 см с щелевидным небольшим летком. Полудуплянка - это гнездовье с полуоткрытой передней стенкой, позволяющей птицам, использующим в природе полуниши, заселять эти домики.
Грачи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 18:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода просит не шуметь на природе для комфортного гнездования птиц
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваОбщество
 
 
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