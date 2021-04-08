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Наилю Аскер-заде наградили за фильм "Опасный вирус 2"
Наилю Аскер-заде наградили за фильм "Опасный вирус 2"
Журналистка телеканала "Россия" Наиля Аскер-заде получила приз Международного конкурса "Золотая лента — 2020" за документальный фильм "Опасный вирус 2",... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T21:48
2021-04-08T21:48
2021-04-08T23:41
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Журналистка телеканала "Россия" Наиля Аскер-заде получила приз Международного конкурса "Золотая лента — 2020" за документальный фильм "Опасный вирус 2", сообщили в пресс-службе ВГТРК.Картина посвящена истории создания российской вакцины для борьбы с COVID-19, она удостоилась премии в номинации "Специальный репортаж"."Конкурс проводился в Китае в рамках инициативы "Один пояс и один путь", всего в конкурсе участвовало более 80 проектов из 28 стран", — говорится в пресс-релизе.Приз Аскер-заде и съемочной группе вручил руководитель Евразийского бюро CCTV Китая Ван Бинь.Он рассказал, что Медиакорпорация Китая учредила премию "Золотая лента" в минувшем году, чтобы объединить усилия журналистов всего мира для объективного освещения борьбы с пандемией."В репортажах ВГТРК была освещена проблема создания вакцины и ее применения. Эта очень актуальная тема, которая подарила всему человечеству веру в победу над опасным вирусом. Поэтому жюри решило присудить премию именно фильму "Опасный вирус 2" <...>. Решение было единогласным", — добавил Ван Бинь.В свою очередь, Аскер-заде выразила благодарность китайской стороне за высокую оценку работы съемочной группы и за содействие в съемках."Мы начали снимать, когда по всему миру был локдаун и еще мало кто знал про эту болезнь. Надеемся, что наши репортажи и фильмы помогли зрителям узнать больше про коронавирус, про то, как разрабатывается вакцина, и, возможно, уберегли кого-то от этой заразы", — добавила журналистка.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, вгтрк, китай, технологии
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Журналистка телеканала "Россия" Наиля Аскер-заде получила приз Международного конкурса "Золотая лента — 2020" за документальный фильм "Опасный вирус 2", сообщили в пресс-службе ВГТРК
.
Картина посвящена истории создания российской вакцины для борьбы с COVID-19, она удостоилась премии в номинации "Специальный репортаж".
"Конкурс проводился в Китае
в рамках инициативы "Один пояс и один путь", всего в конкурсе участвовало более 80 проектов из 28 стран", — говорится в пресс-релизе.
Приз Аскер-заде и съемочной группе вручил руководитель Евразийского бюро CCTV Китая Ван Бинь.
Он рассказал, что Медиакорпорация Китая учредила премию "Золотая лента" в минувшем году, чтобы объединить усилия журналистов всего мира для объективного освещения борьбы с пандемией.
"В репортажах ВГТРК была освещена проблема создания вакцины и ее применения. Эта очень актуальная тема, которая подарила всему человечеству веру в победу над опасным вирусом. Поэтому жюри решило присудить премию именно фильму "Опасный вирус 2" <...>. Решение было единогласным", — добавил Ван Бинь.
В свою очередь, Аскер-заде выразила благодарность китайской стороне за высокую оценку работы съемочной группы и за содействие в съемках.
"Мы начали снимать, когда по всему миру был локдаун и еще мало кто знал про эту болезнь. Надеемся, что наши репортажи и фильмы помогли зрителям узнать больше про коронавирус, про то, как разрабатывается вакцина, и, возможно, уберегли кого-то от этой заразы", — добавила журналистка.