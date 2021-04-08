https://ria.ru/20210408/priz-1727447355.html

Наилю Аскер-заде наградили за фильм "Опасный вирус 2"

Наилю Аскер-заде наградили за фильм "Опасный вирус 2"

Журналистка телеканала "Россия" Наиля Аскер-заде получила приз Международного конкурса "Золотая лента — 2020" за документальный фильм "Опасный вирус 2",... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T21:48

2021-04-08T21:48

2021-04-08T23:41

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китай

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Журналистка телеканала "Россия" Наиля Аскер-заде получила приз Международного конкурса "Золотая лента — 2020" за документальный фильм "Опасный вирус 2", сообщили в пресс-службе ВГТРК.Картина посвящена истории создания российской вакцины для борьбы с COVID-19, она удостоилась премии в номинации "Специальный репортаж"."Конкурс проводился в Китае в рамках инициативы "Один пояс и один путь", всего в конкурсе участвовало более 80 проектов из 28 стран", — говорится в пресс-релизе.Приз Аскер-заде и съемочной группе вручил руководитель Евразийского бюро CCTV Китая Ван Бинь.Он рассказал, что Медиакорпорация Китая учредила премию "Золотая лента" в минувшем году, чтобы объединить усилия журналистов всего мира для объективного освещения борьбы с пандемией."В репортажах ВГТРК была освещена проблема создания вакцины и ее применения. Эта очень актуальная тема, которая подарила всему человечеству веру в победу над опасным вирусом. Поэтому жюри решило присудить премию именно фильму "Опасный вирус 2" <...>. Решение было единогласным", — добавил Ван Бинь.В свою очередь, Аскер-заде выразила благодарность китайской стороне за высокую оценку работы съемочной группы и за содействие в съемках."Мы начали снимать, когда по всему миру был локдаун и еще мало кто знал про эту болезнь. Надеемся, что наши репортажи и фильмы помогли зрителям узнать больше про коронавирус, про то, как разрабатывается вакцина, и, возможно, уберегли кого-то от этой заразы", — добавила журналистка.

https://ria.ru/20200803/1575321588.html

https://ria.ru/20200627/1573549020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вгтрк, китай, технологии