https://ria.ru/20210408/pozhar-1727407232.html

Росрыболовство назвало причину пожара на траулере в Охотском море

Росрыболовство назвало причину пожара на траулере в Охотском море

Причиной инцидента на рыболовецком траулере "Ахтиар" в Охотском море стало возгорание упаковочной тары, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:58

2021-04-08T16:58

2021-04-08T17:04

рыбокомбинат островной

охотское море

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

южно-сахалинск

находка

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Причиной инцидента на рыболовецком траулере "Ахтиар" в Охотском море стало возгорание упаковочной тары, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе Росрыболовства.В ведомстве сообщили, что 8 апреля в 9.50 мск на судне "Ахтиар", которое ведет промысел в Охотском море, было обнаружено задымление в помещении раздевалки нижней палубы, была объявлена тревога.Спасательное судно Росрыболовства подошло на помощь к загоревшемуся в Охотском море траулеру, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."В настоящее время подошло спасательное судно "Справедливый" Росрыболовства", - сказал собеседник агентства. Сейчас специалисты готовятся провести разведку на борту.Ранее в четверг в экстренных службах сообщили РИА Новости, что рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море. По предварительным данным, угрозы затопления судна нет, оно приписано к порту Находка. Представитель морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска уточнил, что на борту находятся 84 человека, пострадавших нет.Очаг пожара на траулере "Ахтиар" в Охотском море локализован, но об окончательной ликвидации возгорания пока сложно сказать, заявили РИА Новости в Росморречфлоте."Из трюма траулера "Ахтиар" извлечено 150 листов гофротары. По сообщению капитана судна, очаг пожара удалось локализовать, но из-за задымления и плохой видимости сложно сказать о полной ликвидации", - сообщил представитель Росморречфлота.По словам собеседника агентства, сейчас траулер следует к кромке льдов для безопасной высадки на борт аварийной команды с катера Росрыболовства.СК начал проверку после возгорания на рыболовном траулере "Ахтиар" в Охотском море, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева."По информации следствия, 8 апреля 2021 года на БМРТ "Ахтиар", находящемся в водах Охотского моря, произошло возгорание. Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту возгорания на рыболовном судне инициирована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта)", - сообщила Немцева, добавив, что по результатам проверки будет принято законное решение.По данным отраслевого портала fleetphoto, траулер "Ахтиар" построен в 1985 году, ходит под флагом РФ, приписан к порту Находка. Судовладельцем является сахалинская компания ООО "Рыбокомбинат Островной".

https://ria.ru/20210306/rybaki-1600169118.html

https://ria.ru/20210408/tank-1727293831.html

охотское море

южно-сахалинск

находка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыбокомбинат островной, охотское море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южно-сахалинск, находка, происшествия