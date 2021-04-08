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Росрыболовство назвало причину пожара на траулере в Охотском море
Росрыболовство назвало причину пожара на траулере в Охотском море
Причиной инцидента на рыболовецком траулере "Ахтиар" в Охотском море стало возгорание упаковочной тары, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:58
2021-04-08T17:04
рыбокомбинат островной
охотское море
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
южно-сахалинск
находка
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Причиной инцидента на рыболовецком траулере "Ахтиар" в Охотском море стало возгорание упаковочной тары, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе Росрыболовства.В ведомстве сообщили, что 8 апреля в 9.50 мск на судне "Ахтиар", которое ведет промысел в Охотском море, было обнаружено задымление в помещении раздевалки нижней палубы, была объявлена тревога.Спасательное судно Росрыболовства подошло на помощь к загоревшемуся в Охотском море траулеру, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."В настоящее время подошло спасательное судно "Справедливый" Росрыболовства", - сказал собеседник агентства. Сейчас специалисты готовятся провести разведку на борту.Ранее в четверг в экстренных службах сообщили РИА Новости, что рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море. По предварительным данным, угрозы затопления судна нет, оно приписано к порту Находка. Представитель морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска уточнил, что на борту находятся 84 человека, пострадавших нет.Очаг пожара на траулере "Ахтиар" в Охотском море локализован, но об окончательной ликвидации возгорания пока сложно сказать, заявили РИА Новости в Росморречфлоте."Из трюма траулера "Ахтиар" извлечено 150 листов гофротары. По сообщению капитана судна, очаг пожара удалось локализовать, но из-за задымления и плохой видимости сложно сказать о полной ликвидации", - сообщил представитель Росморречфлота.По словам собеседника агентства, сейчас траулер следует к кромке льдов для безопасной высадки на борт аварийной команды с катера Росрыболовства.СК начал проверку после возгорания на рыболовном траулере "Ахтиар" в Охотском море, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева."По информации следствия, 8 апреля 2021 года на БМРТ "Ахтиар", находящемся в водах Охотского моря, произошло возгорание. Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту возгорания на рыболовном судне инициирована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта)", - сообщила Немцева, добавив, что по результатам проверки будет принято законное решение.По данным отраслевого портала fleetphoto, траулер "Ахтиар" построен в 1985 году, ходит под флагом РФ, приписан к порту Находка. Судовладельцем является сахалинская компания ООО "Рыбокомбинат Островной".
https://ria.ru/20210306/rybaki-1600169118.html
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охотское море
южно-сахалинск
находка
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рыбокомбинат островной, охотское море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южно-сахалинск, находка, происшествия

Росрыболовство назвало причину пожара на траулере в Охотском море

16:58 08.04.2021 (обновлено: 17:04 08.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС РоссииСамолет МЧС завершил авиаразведку Охотском море
Самолет МЧС завершил авиаразведку Охотском море - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Причиной инцидента на рыболовецком траулере "Ахтиар" в Охотском море стало возгорание упаковочной тары, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе Росрыболовства.
В ведомстве сообщили, что 8 апреля в 9.50 мск на судне "Ахтиар", которое ведет промысел в Охотском море, было обнаружено задымление в помещении раздевалки нижней палубы, была объявлена тревога.

"Помещение обесточено, проливается водой, как и смежные помещения. При разведке выяснилось, что произошло возгорание гофротары. Жертв и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе ведомства. Спасательное судно Росрыболовства "Справедливый" пришвартовалось к "Ахтиару", ведутся спасательные работы.

Спасательное судно Росрыболовства подошло на помощь к загоревшемуся в Охотском море траулеру, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"В настоящее время подошло спасательное судно "Справедливый" Росрыболовства", - сказал собеседник агентства. Сейчас специалисты готовятся провести разведку на борту.
Ранее в четверг в экстренных службах сообщили РИА Новости, что рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море. По предварительным данным, угрозы затопления судна нет, оно приписано к порту Находка. Представитель морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска уточнил, что на борту находятся 84 человека, пострадавших нет.
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Очаг пожара на траулере "Ахтиар" в Охотском море локализован, но об окончательной ликвидации возгорания пока сложно сказать, заявили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Из трюма траулера "Ахтиар" извлечено 150 листов гофротары. По сообщению капитана судна, очаг пожара удалось локализовать, но из-за задымления и плохой видимости сложно сказать о полной ликвидации", - сообщил представитель Росморречфлота.
По словам собеседника агентства, сейчас траулер следует к кромке льдов для безопасной высадки на борт аварийной команды с катера Росрыболовства.
СК начал проверку после возгорания на рыболовном траулере "Ахтиар" в Охотском море, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева.
"По информации следствия, 8 апреля 2021 года на БМРТ "Ахтиар", находящемся в водах Охотского моря, произошло возгорание. Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту возгорания на рыболовном судне инициирована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта)", - сообщила Немцева, добавив, что по результатам проверки будет принято законное решение.
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По данным отраслевого портала fleetphoto, траулер "Ахтиар" построен в 1985 году, ходит под флагом РФ, приписан к порту Находка. Судовладельцем является сахалинская компания ООО "Рыбокомбинат Островной".
 
Рыбокомбинат ОстровнойОхотское мореФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Южно-СахалинскНаходкаПроисшествия
 
 
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