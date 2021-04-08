Полиция Кузбасса ищет дебоширку, напавшую на медика
КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Полиция Кузбасса разыскивает женщину, напавшую на приехавшую на вызов медика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Ранее в местных пабликах появилась информация от дочери пострадавшей, которая рассказала, что ее мать, врача из города Березовского, избила пьяная женщина. Также она погналась за врачом с ножом и угрожала убийством. По словам автора поста, ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована "с сильным сотрясением и отеком".
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"В дежурную часть ОМВД России по городу Березовскому поступило сообщение от руководства городской поликлиники о том, что во время визита к пациенту было совершено нападение на сотрудницу медучреждения. На место были направлены сотрудники полиции. Злоумышленница, напавшая на врача, скрылась. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. Сотрудники полиции устанавливают ее местонахождение", – сообщает пресс-служба ведомства.
Потерпевшая сообщила полиции, что нетрезвая женщина беспричинно напала на нее со спины и начала наносить удары кулаками.
"В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего", – добавили в пресс-службе.