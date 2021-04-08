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Полиция Кузбасса ищет дебоширку, напавшую на медика
Полиция Кузбасса ищет дебоширку, напавшую на медика
Полиция Кузбасса разыскивает женщину, напавшую на приехавшую на вызов медика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:40
2021-04-08T09:40
гумвд
березовский
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Полиция Кузбасса разыскивает женщину, напавшую на приехавшую на вызов медика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Ранее в местных пабликах появилась информация от дочери пострадавшей, которая рассказала, что ее мать, врача из города Березовского, избила пьяная женщина. Также она погналась за врачом с ножом и угрожала убийством. По словам автора поста, ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована "с сильным сотрясением и отеком".Потерпевшая сообщила полиции, что нетрезвая женщина беспричинно напала на нее со спины и начала наносить удары кулаками.
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гумвд, березовский, кемеровская область, происшествия

Полиция Кузбасса ищет дебоширку, напавшую на медика

09:40 08.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Полиция Кузбасса разыскивает женщину, напавшую на приехавшую на вызов медика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Ранее в местных пабликах появилась информация от дочери пострадавшей, которая рассказала, что ее мать, врача из города Березовского, избила пьяная женщина. Также она погналась за врачом с ножом и угрожала убийством. По словам автора поста, ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована "с сильным сотрясением и отеком".
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"В дежурную часть ОМВД России по городу Березовскому поступило сообщение от руководства городской поликлиники о том, что во время визита к пациенту было совершено нападение на сотрудницу медучреждения. На место были направлены сотрудники полиции. Злоумышленница, напавшая на врача, скрылась. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. Сотрудники полиции устанавливают ее местонахождение", – сообщает пресс-служба ведомства.
Потерпевшая сообщила полиции, что нетрезвая женщина беспричинно напала на нее со спины и начала наносить удары кулаками.
"В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего", – добавили в пресс-службе.
 
ГУМВДБерезовскийКемеровская областьПроисшествия
 
 
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