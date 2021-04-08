https://ria.ru/20210408/politsiya-kuzbassa-ischet-deboshirku-napavshuyu-na-medika-1727312027.html

Полиция Кузбасса ищет дебоширку, напавшую на медика

Полиция Кузбасса ищет дебоширку, напавшую на медика

Полиция Кузбасса разыскивает женщину, напавшую на приехавшую на вызов медика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:40

2021-04-08T09:40

2021-04-08T09:40

гумвд

березовский

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Полиция Кузбасса разыскивает женщину, напавшую на приехавшую на вызов медика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.Ранее в местных пабликах появилась информация от дочери пострадавшей, которая рассказала, что ее мать, врача из города Березовского, избила пьяная женщина. Также она погналась за врачом с ножом и угрожала убийством. По словам автора поста, ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована "с сильным сотрясением и отеком".Потерпевшая сообщила полиции, что нетрезвая женщина беспричинно напала на нее со спины и начала наносить удары кулаками.

https://ria.ru/20210225/nozh-1598884928.html

березовский

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, березовский, кемеровская область, происшествия