https://ria.ru/20210408/plazma-1727402906.html

Более 430 литров донорской антиковидной плазмы использовали в Подмосковье

Более 430 литров донорской антиковидной плазмы использовали в Подмосковье

Более 430 литров донорской антиковидной плазмы применили при лечении пациентов с COVID-19 в Московской области. Кровь стали заготавливать в мае 2020 года,... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:33

2021-04-08T16:33

2021-04-08T16:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более 430 литров донорской антиковидной плазмы применили при лечении пациентов с COVID-19 в Московской области. Кровь стали заготавливать в мае 2020 года, сообщил телеканал "360". Уточняется, что кровь собирали, перерабатывали и хранили на областной станции переливания крови. Также здесь происходила и выдача плазмы с антителами. Об этом рассказала главный врач станции Мария Аппалуп. Она отметила важность антиковидной плазмы для медицинских учреждений. "Ее применяют для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Она помогает нейтрализовать вирус", — пояснила Аппалуп. Самое большое число заявок на антиковидную плазму приходит из лечебных организаций в Сергиевом Посаде, Видном, Люберцах, Коломне, Орехово-Зуеве. Доноров в Московской областной станции переливания крови принимают без выходных по адресу: Москва, улица Металлургов, дом 37А.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)