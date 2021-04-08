Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210408/plazma-1727402906.html
Более 430 литров донорской антиковидной плазмы использовали в Подмосковье
Более 430 литров донорской антиковидной плазмы использовали в Подмосковье
Более 430 литров донорской антиковидной плазмы применили при лечении пациентов с COVID-19 в Московской области. Кровь стали заготавливать в мае 2020 года,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:33
2021-04-08T16:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727400732_0:217:2000:1342_1920x0_80_0_0_28f7c660f85f0ed6343d26ed4ef9a320.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более 430 литров донорской антиковидной плазмы применили при лечении пациентов с COVID-19 в Московской области. Кровь стали заготавливать в мае 2020 года, сообщил телеканал "360". Уточняется, что кровь собирали, перерабатывали и хранили на областной станции переливания крови. Также здесь происходила и выдача плазмы с антителами. Об этом рассказала главный врач станции Мария Аппалуп. Она отметила важность антиковидной плазмы для медицинских учреждений. "Ее применяют для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Она помогает нейтрализовать вирус", — пояснила Аппалуп. Самое большое число заявок на антиковидную плазму приходит из лечебных организаций в Сергиевом Посаде, Видном, Люберцах, Коломне, Орехово-Зуеве. Доноров в Московской областной станции переливания крови принимают без выходных по адресу: Москва, улица Металлургов, дом 37А.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727400732_211:0:2000:1342_1920x0_80_0_0_37976b182bf2f52243bb42edfcffd792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Более 430 литров донорской антиковидной плазмы использовали в Подмосковье

16:33 08.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПациент, переболевший COVID-19, сдает плазму
Пациент, переболевший COVID-19, сдает плазму - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более 430 литров донорской антиковидной плазмы применили при лечении пациентов с COVID-19 в Московской области. Кровь стали заготавливать в мае 2020 года, сообщил телеканал "360".
Уточняется, что кровь собирали, перерабатывали и хранили на областной станции переливания крови. Также здесь происходила и выдача плазмы с антителами. Об этом рассказала главный врач станции Мария Аппалуп. Она отметила важность антиковидной плазмы для медицинских учреждений.
"Ее применяют для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Она помогает нейтрализовать вирус", — пояснила Аппалуп.
Самое большое число заявок на антиковидную плазму приходит из лечебных организаций в Сергиевом Посаде, Видном, Люберцах, Коломне, Орехово-Зуеве.
Доноров в Московской областной станции переливания крови принимают без выходных по адресу: Москва, улица Металлургов, дом 37А.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния