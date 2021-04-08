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Более 430 литров донорской антиковидной плазмы использовали в Подмосковье
Более 430 литров донорской антиковидной плазмы использовали в Подмосковье
Более 430 литров донорской антиковидной плазмы применили при лечении пациентов с COVID-19 в Московской области. Кровь стали заготавливать в мае 2020 года,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:33
2021-04-08T16:33
2021-04-08T16:33
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более 430 литров донорской антиковидной плазмы применили при лечении пациентов с COVID-19 в Московской области. Кровь стали заготавливать в мае 2020 года, сообщил телеканал "360". Уточняется, что кровь собирали, перерабатывали и хранили на областной станции переливания крови. Также здесь происходила и выдача плазмы с антителами. Об этом рассказала главный врач станции Мария Аппалуп. Она отметила важность антиковидной плазмы для медицинских учреждений. "Ее применяют для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Она помогает нейтрализовать вирус", — пояснила Аппалуп. Самое большое число заявок на антиковидную плазму приходит из лечебных организаций в Сергиевом Посаде, Видном, Люберцах, Коломне, Орехово-Зуеве. Доноров в Московской областной станции переливания крови принимают без выходных по адресу: Москва, улица Металлургов, дом 37А.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Более 430 литров донорской антиковидной плазмы применили при лечении пациентов с COVID-19 в Московской области. Кровь стали заготавливать в мае 2020 года, сообщил телеканал "360"
.
Уточняется, что кровь собирали, перерабатывали и хранили на областной станции переливания крови. Также здесь происходила и выдача плазмы с антителами. Об этом рассказала главный врач станции Мария Аппалуп. Она отметила важность антиковидной плазмы для медицинских учреждений.
"Ее применяют для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Она помогает нейтрализовать вирус", — пояснила Аппалуп.
Самое большое число заявок на антиковидную плазму приходит из лечебных организаций в Сергиевом Посаде, Видном, Люберцах, Коломне, Орехово-Зуеве.
Доноров в Московской областной станции переливания крови принимают без выходных по адресу: Москва, улица Металлургов, дом 37А.