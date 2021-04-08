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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/peregovory-1727405581.html
В Минэкономики Германии ответили на вопрос о переговорах по "Спутнику V"
В Минэкономики Германии ответили на вопрос о переговорах по "Спутнику V"
Минэкономики ФРГ сообщило, что рабочая группа по производству вакцин при министерстве ведет переговоры по российской вакцине "Спутник V", они проходят... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:51
2021-04-08T16:51
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
йенс шпан
минэкономики фрг
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
бранденбург
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Минэкономики ФРГ сообщило, что рабочая группа по производству вакцин при министерстве ведет переговоры по российской вакцине "Спутник V", они проходят конфиденциально."Рабочая группа находится в постоянном контакте с производителями и поставщиками вакцин. Она ведет переговоры по различным вакцинам с многочисленными компаниями, которые уже производят или рассматривают возможность производства. Также о вакцине "Спутник V" ведутся переговоры. Это конфиденциальные обсуждения и текущие процессы, поэтому мы не можем раскрывать какие-либо подробности", - заявили РИА Новости в ведомстве.Ранее стало известно о том, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз. Федеральные земли ФРГ Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать переговоры с Москвой о поставках и производстве российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявил утром в четверг в эфире радиостанции WDR5 и глава минздрава ФРГ Йенс Шпан, уточнив, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе ЕМА.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, йенс шпан, минэкономики фрг, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, бранденбург, здоровье - общество, москва, бавария, в мире

В Минэкономики Германии ответили на вопрос о переговорах по "Спутнику V"

16:51 08.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Минэкономики ФРГ сообщило, что рабочая группа по производству вакцин при министерстве ведет переговоры по российской вакцине "Спутник V", они проходят конфиденциально.
"Рабочая группа находится в постоянном контакте с производителями и поставщиками вакцин. Она ведет переговоры по различным вакцинам с многочисленными компаниями, которые уже производят или рассматривают возможность производства. Также о вакцине "Спутник V" ведутся переговоры. Это конфиденциальные обсуждения и текущие процессы, поэтому мы не можем раскрывать какие-либо подробности", - заявили РИА Новости в ведомстве.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее стало известно о том, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз. Федеральные земли ФРГ Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать переговоры с Москвой о поставках и производстве российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.
О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявил утром в четверг в эфире радиостанции WDR5 и глава минздрава ФРГ Йенс Шпан, уточнив, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе ЕМА.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Йенс ШпанМинэкономики ФРГКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийБранденбургЗдоровье - ОбществоМоскваБаварияВ мире
 
 
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