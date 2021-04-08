В Минэкономики Германии ответили на вопрос о переговорах по "Спутнику V"
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Минэкономики ФРГ сообщило, что рабочая группа по производству вакцин при министерстве ведет переговоры по российской вакцине "Спутник V", они проходят конфиденциально.
"Рабочая группа находится в постоянном контакте с производителями и поставщиками вакцин. Она ведет переговоры по различным вакцинам с многочисленными компаниями, которые уже производят или рассматривают возможность производства. Также о вакцине "Спутник V" ведутся переговоры. Это конфиденциальные обсуждения и текущие процессы, поэтому мы не можем раскрывать какие-либо подробности", - заявили РИА Новости в ведомстве.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее стало известно о том, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз. Федеральные земли ФРГ Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать переговоры с Москвой о поставках и производстве российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.