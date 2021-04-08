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Переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля
Переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля
Переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:30
2021-04-08T15:58
россия
ситуация в днр и лнр
дмитрий козак
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля, у нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сказал он на пресс-конференции.Личная встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в январе в Берлине. Переговоры длились более шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
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россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий козак, в мире

Переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля

15:30 08.04.2021 (обновлено: 15:58 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов
Один из домов поселка шахты Глубокая в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля, у нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сказал он на пресс-конференции.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 15:13
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Личная встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в январе в Берлине. Переговоры длились более шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
 
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