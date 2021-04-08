https://ria.ru/20210408/peregovory-1727387602.html

Переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля

Переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля

Переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:30

2021-04-08T15:30

2021-04-08T15:58

россия

ситуация в днр и лнр

дмитрий козак

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Посмотрим, в ближайшее время, думаю, будет какая-то инициатива. Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля, у нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сказал он на пресс-конференции.Личная встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в январе в Берлине. Переговоры длились более шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210408/donbass-1727385338.html

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россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий козак, в мире