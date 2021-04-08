https://ria.ru/20210408/pentagon-1727371782.html

В конгрессе сочли, что Пентагон провалил план повышения боеготовности США

В конгрессе сочли, что Пентагон провалил план повышения боеготовности США

Боеготовность американских войск повысилась за время с 2017 по 2019 финансовый год лишь в наземной сфере, но в целом Пентагон не достиг целей в повышении... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:14

2021-04-08T14:14

2021-04-08T15:39

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Боеготовность американских войск повысилась за время с 2017 по 2019 финансовый год лишь в наземной сфере, но в целом Пентагон не достиг целей в повышении боеготовности, следует из доклада контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO).Согласно докладу, доступному на сайте GAO, в этот период "боеготовность повысилась в наземной сфере и снизилась в морской", изменения уровня готовности в воздушной, космической и кибернетической сферах оказались "неоднозначными".По оценкам управления, повышение боеготовности в упомянутых сферах "не соответствовало" поставленным целям.Отмечается, что американское минобороны определило "широкий спектр вызовов", с которыми оно сталкивается на пути повышения боеготовности в каждой из пяти сфер. К примеру, ВМС назвали основным вызовом ограниченные возможности техобслуживания кораблей на частных и федеральных верфях.В министерстве обороны США согласились с выводами авторов доклада.

https://ria.ru/20210408/istrebitel-1727178680.html

https://ria.ru/20210322/pro-1602262059.html

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2021

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