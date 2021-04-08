https://ria.ru/20210408/pentagon-1727371782.html
В конгрессе сочли, что Пентагон провалил план повышения боеготовности США
В конгрессе сочли, что Пентагон провалил план повышения боеготовности США
Боеготовность американских войск повысилась за время с 2017 по 2019 финансовый год лишь в наземной сфере, но в целом Пентагон не достиг целей в повышении... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:14
2021-04-08T14:14
2021-04-08T15:39
министерство обороны сша
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Боеготовность американских войск повысилась за время с 2017 по 2019 финансовый год лишь в наземной сфере, но в целом Пентагон не достиг целей в повышении боеготовности, следует из доклада контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO).Согласно докладу, доступному на сайте GAO, в этот период "боеготовность повысилась в наземной сфере и снизилась в морской", изменения уровня готовности в воздушной, космической и кибернетической сферах оказались "неоднозначными".По оценкам управления, повышение боеготовности в упомянутых сферах "не соответствовало" поставленным целям.Отмечается, что американское минобороны определило "широкий спектр вызовов", с которыми оно сталкивается на пути повышения боеготовности в каждой из пяти сфер. К примеру, ВМС назвали основным вызовом ограниченные возможности техобслуживания кораблей на частных и федеральных верфях.В министерстве обороны США согласились с выводами авторов доклада.
https://ria.ru/20210408/istrebitel-1727178680.html
https://ria.ru/20210322/pro-1602262059.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Боеготовность американских войск повысилась за время с 2017 по 2019 финансовый год лишь в наземной сфере, но в целом Пентагон не достиг целей в повышении боеготовности, следует из доклада контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO).
Согласно докладу, доступному на сайте GAO, в этот период "боеготовность повысилась в наземной сфере и снизилась в морской", изменения уровня готовности в воздушной, космической и кибернетической сферах оказались "неоднозначными".
По оценкам управления, повышение боеготовности в упомянутых сферах "не соответствовало" поставленным целям.
Отмечается, что американское минобороны определило "широкий спектр вызовов", с которыми оно сталкивается на пути повышения боеготовности в каждой из пяти сфер. К примеру, ВМС назвали основным вызовом ограниченные возможности техобслуживания кораблей на частных и федеральных верфях.
В министерстве обороны США
согласились с выводами авторов доклада.