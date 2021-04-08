Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/pentagon-1727371782.html
В конгрессе сочли, что Пентагон провалил план повышения боеготовности США
В конгрессе сочли, что Пентагон провалил план повышения боеготовности США
Боеготовность американских войск повысилась за время с 2017 по 2019 финансовый год лишь в наземной сфере, но в целом Пентагон не достиг целей в повышении... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:14
2021-04-08T15:39
министерство обороны сша
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Боеготовность американских войск повысилась за время с 2017 по 2019 финансовый год лишь в наземной сфере, но в целом Пентагон не достиг целей в повышении боеготовности, следует из доклада контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO).Согласно докладу, доступному на сайте GAO, в этот период "боеготовность повысилась в наземной сфере и снизилась в морской", изменения уровня готовности в воздушной, космической и кибернетической сферах оказались "неоднозначными".По оценкам управления, повышение боеготовности в упомянутых сферах "не соответствовало" поставленным целям.Отмечается, что американское минобороны определило "широкий спектр вызовов", с которыми оно сталкивается на пути повышения боеготовности в каждой из пяти сфер. К примеру, ВМС назвали основным вызовом ограниченные возможности техобслуживания кораблей на частных и федеральных верфях.В министерстве обороны США согласились с выводами авторов доклада.
https://ria.ru/20210408/istrebitel-1727178680.html
https://ria.ru/20210322/pro-1602262059.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны сша, сша, безопасность, в мире

В конгрессе сочли, что Пентагон провалил план повышения боеготовности США

14:14 08.04.2021 (обновлено: 15:39 08.04.2021)
 
CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Боеготовность американских войск повысилась за время с 2017 по 2019 финансовый год лишь в наземной сфере, но в целом Пентагон не достиг целей в повышении боеготовности, следует из доклада контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO).
Согласно докладу, доступному на сайте GAO, в этот период "боеготовность повысилась в наземной сфере и снизилась в морской", изменения уровня готовности в воздушной, космической и кибернетической сферах оказались "неоднозначными".
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
08:00
"Это удар по ВВС США": что случилось с новейшими истребителями F-35
По оценкам управления, повышение боеготовности в упомянутых сферах "не соответствовало" поставленным целям.
Отмечается, что американское минобороны определило "широкий спектр вызовов", с которыми оно сталкивается на пути повышения боеготовности в каждой из пяти сфер. К примеру, ВМС назвали основным вызовом ограниченные возможности техобслуживания кораблей на частных и федеральных верфях.
В министерстве обороны США согласились с выводами авторов доклада.
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 10:04
США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
 
Министерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния