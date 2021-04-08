https://ria.ru/20210408/obstrely-1727450361.html

В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T22:26

2021-04-08T22:26

2021-04-08T22:26

сцкк

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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в Народной милиции заявили, что украинские силовики в среду один раз обстреляли территорию ЛНР из минометов.Он добавил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 120 миллиметров и гранатомета по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Нижнее Лозовое и Калиновка."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - добавил представитель пресс-службы.Он уточнил, что о фактах обстрелов в оперативном порядке сообщили представителям украинской стороны в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/silovik-1727438977.html

https://ria.ru/20210408/gibel-1727413073.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире