В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
© Фото : Операция объединенных силТактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины
© Фото : Операция объединенных сил
ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в Народной милиции заявили, что украинские силовики в среду один раз обстреляли территорию ЛНР из минометов.
"По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировано два нарушения второго пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Он добавил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 120 миллиметров и гранатомета по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Нижнее Лозовое и Калиновка.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - добавил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что о фактах обстрелов в оперативном порядке сообщили представителям украинской стороны в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.