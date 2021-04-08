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Новикомбанк организовал финансирование проекта "НЦВ Миль и Камов"
Новикомбанк организовал финансирование проекта "НЦВ Миль и Камов"
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организовал финансирование на 1,2 миллиарда рублей для реализации инвестиционного проекта по внедрению цифровых... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:39
2021-04-08T15:39
россия
новикомбанк
ростех
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организовал финансирование на 1,2 миллиарда рублей для реализации инвестиционного проекта по внедрению цифровых технологий на АО "НЦВ Миль и Камов", говорится в сообщении кредитной организации. В частности, Новикомбанк заключил с АО "НЦВ Миль и Камов" договор о предоставлении кредита в размере 741,7 миллиона рублей, а также предоставил банковскую гарантию на сумму 602,5 миллиона рублей для получения предприятием займа на 500 миллионов рублей от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). Средства будут направлены на реализацию проекта "Цифровая трансформация процессов проектирования и производства вертолетной техники. Внедрение системы управления жизненным циклом (PLM)". Применение цифровых технологий позволит повысить качество создаваемых 3D-моделей, сократить сроки электронного согласования конструкторской документации и снизить расходы на доработку вертолетной техники для серийного производства. Холдинг "Вертолеты России", в который входит Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (АО "НЦВ Миль и Камов"), является одним из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственным разработчиком и производителем вертолетов в России. АО "НЦВ Миль и Камов" занимается проектированием, опытным производством и испытанием вертолетов "Ми" и "Ка". Новикомбанк сотрудничает с холдингом "Вертолеты России" с 2011 года, предоставляя расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. В 2019 году холдинг "Вертолеты России" и Новикомбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому банк организует финансирование для создания и продвижения гражданских вертолетов.
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Новости
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россия, новикомбанк, ростех, новости компаний - экономика

Новикомбанк организовал финансирование проекта "НЦВ Миль и Камов"

15:39 08.04.2021
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организовал финансирование на 1,2 миллиарда рублей для реализации инвестиционного проекта по внедрению цифровых технологий на АО "НЦВ Миль и Камов", говорится в сообщении кредитной организации.
В частности, Новикомбанк заключил с АО "НЦВ Миль и Камов" договор о предоставлении кредита в размере 741,7 миллиона рублей, а также предоставил банковскую гарантию на сумму 602,5 миллиона рублей для получения предприятием займа на 500 миллионов рублей от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).
Средства будут направлены на реализацию проекта "Цифровая трансформация процессов проектирования и производства вертолетной техники. Внедрение системы управления жизненным циклом (PLM)". Применение цифровых технологий позволит повысить качество создаваемых 3D-моделей, сократить сроки электронного согласования конструкторской документации и снизить расходы на доработку вертолетной техники для серийного производства.
"Сотрудничество с АО "НЦВ Миль и Камов" - пример комплексного финансирования проекта, направленного на внедрение новых технологий. Новикомбанк является центром экспертизы и компетенций качественного банковского обслуживания высокотехнологичных предприятий. Обладая широким набором финансовых инструментов, Новикомбанк обеспечивает предприятия индивидуальными решениями для выполнения поставленных задач", - прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводятся в сообщении.
Холдинг "Вертолеты России", в который входит Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (АО "НЦВ Миль и Камов"), является одним из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственным разработчиком и производителем вертолетов в России. АО "НЦВ Миль и Камов" занимается проектированием, опытным производством и испытанием вертолетов "Ми" и "Ка".
Новикомбанк сотрудничает с холдингом "Вертолеты России" с 2011 года, предоставляя расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. В 2019 году холдинг "Вертолеты России" и Новикомбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому банк организует финансирование для создания и продвижения гражданских вертолетов.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 13:57
Новикомбанк открыл "ОДК-УМПО" кредитную линию в размере 17 млрд рублей
 
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