https://ria.ru/20210408/novikombank-1727389207.html

Новикомбанк организовал финансирование проекта "НЦВ Миль и Камов"

Новикомбанк организовал финансирование проекта "НЦВ Миль и Камов"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организовал финансирование на 1,2 миллиарда рублей для реализации инвестиционного проекта по внедрению цифровых... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:39

2021-04-08T15:39

2021-04-08T15:39

россия

новикомбанк

ростех

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578316413_0:171:1616:1080_1920x0_80_0_0_7847d1e6d6430762c2beedb3447b5332.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организовал финансирование на 1,2 миллиарда рублей для реализации инвестиционного проекта по внедрению цифровых технологий на АО "НЦВ Миль и Камов", говорится в сообщении кредитной организации. В частности, Новикомбанк заключил с АО "НЦВ Миль и Камов" договор о предоставлении кредита в размере 741,7 миллиона рублей, а также предоставил банковскую гарантию на сумму 602,5 миллиона рублей для получения предприятием займа на 500 миллионов рублей от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). Средства будут направлены на реализацию проекта "Цифровая трансформация процессов проектирования и производства вертолетной техники. Внедрение системы управления жизненным циклом (PLM)". Применение цифровых технологий позволит повысить качество создаваемых 3D-моделей, сократить сроки электронного согласования конструкторской документации и снизить расходы на доработку вертолетной техники для серийного производства. Холдинг "Вертолеты России", в который входит Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (АО "НЦВ Миль и Камов"), является одним из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственным разработчиком и производителем вертолетов в России. АО "НЦВ Миль и Камов" занимается проектированием, опытным производством и испытанием вертолетов "Ми" и "Ка". Новикомбанк сотрудничает с холдингом "Вертолеты России" с 2011 года, предоставляя расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. В 2019 году холдинг "Вертолеты России" и Новикомбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому банк организует финансирование для создания и продвижения гражданских вертолетов.

https://ria.ru/20210316/kredit-1601471281.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новикомбанк, ростех, новости компаний - экономика