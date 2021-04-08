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https://ria.ru/20210408/navalnyy-1727442698.html
Адвокат Навального рассказала о его пребывании в медсанчасти
Адвокат Навального рассказала о его пребывании в медсанчасти
Алексей Навальный находится в медсанчасти исправительной колонии номер 2 в Покрове Владимирской области, с ним в комнате еще один человек из его отряда, защите... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:52
2021-04-08T20:53
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Алексей Навальный находится в медсанчасти исправительной колонии номер 2 в Покрове Владимирской области, с ним в комнате еще один человек из его отряда, защите Навального ничего не известно о ситуации с предполагаемым туберкулезом и коронавирусом в колонии, рассказала журналистам адвокат Навального Ольга Михайлова."В колонии, в медсанчасти колонии. В комнате он и ещё один человек из его отряда. То есть, они вдвоем. В части только два фельдшера работает", — ответила Михайлова на вопрос журналиста о местонахождении Навального.Как отметила адвокат, невролог осмотрел Навального ранее."Приезжала комиссия из руководства медсанчасти во Владимире. И, собственно, уговаривали его принимать лекарства. И они ему сказали, что, видимо, от врача ... просьба, которую Алексей постоянно озвучивает, наверное, сюда (в колонию — ред.) допущен не будет", — сказала адвокат.Михайлова добавила, что Навальный ходит самостоятельно.Она отметила, что Навальный не собирается прекращать голодовку.Также Михайлова уточнила, что адвокаты Навального не владеют информацией о предполагаемом туберкулезе в исправительной колонии номер 2 в Покрове. "Нам ничего не известно по поводу туберкулёза", — сказала Михайлова."Самому ему (Навальному - ред.) провели флюорографию и взяли тест на коронавирус, он показал отрицательный результат, но почему-то взяли ещё и повторный опять. Результатов пока нет", — сказала Михайлова. Адвокат добавила, что ей ничего не известно о ситуации с коронавирусом в колонии.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210406/golodovka-1604339426.html
https://ria.ru/20210408/putin-1727375793.html
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ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия

Адвокат Навального рассказала о его пребывании в медсанчасти

20:52 08.04.2021 (обновлено: 20:53 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Алексей Навальный находится в медсанчасти исправительной колонии номер 2 в Покрове Владимирской области, с ним в комнате еще один человек из его отряда, защите Навального ничего не известно о ситуации с предполагаемым туберкулезом и коронавирусом в колонии, рассказала журналистам адвокат Навального Ольга Михайлова.
"В колонии, в медсанчасти колонии. В комнате он и ещё один человек из его отряда. То есть, они вдвоем. В части только два фельдшера работает", — ответила Михайлова на вопрос журналиста о местонахождении Навального.
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Как отметила адвокат, невролог осмотрел Навального ранее.
"Приезжала комиссия из руководства медсанчасти во Владимире. И, собственно, уговаривали его принимать лекарства. И они ему сказали, что, видимо, от врача ... просьба, которую Алексей постоянно озвучивает, наверное, сюда (в колонию — ред.) допущен не будет", — сказала адвокат.
Михайлова добавила, что Навальный ходит самостоятельно.

"В колонии не ходить самому - это совершенно невозможно, никто тебе помогать не будет, соответственно, он ходит сам, превозмогая боль. Плюс у него сейчас появились неврологические симптомы, касающиеся онемений рук, ног ", — добавила Михайлова.

Она отметила, что Навальный не собирается прекращать голодовку.
Также Михайлова уточнила, что адвокаты Навального не владеют информацией о предполагаемом туберкулезе в исправительной колонии номер 2 в Покрове. "Нам ничего не известно по поводу туберкулёза", — сказала Михайлова.
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"Самому ему (Навальному - ред.) провели флюорографию и взяли тест на коронавирус, он показал отрицательный результат, но почему-то взяли ещё и повторный опять. Результатов пока нет", — сказала Михайлова. Адвокат добавила, что ей ничего не известно о ситуации с коронавирусом в колонии.
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
Ольга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПокровПроисшествия
 
 
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