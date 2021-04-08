https://ria.ru/20210408/natsisty-1727332426.html

В РЕК заявили о неотвратимости возмездия для всех нацистских преступников

В РЕК заявили о неотвратимости возмездия для всех нацистских преступников

Память героев Великой Отечественной войны будет оскорблена, если нацистских преступников не настигнет возмездие, считает вице-президент Российского еврейского... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:25

2021-04-08T11:25

2021-04-08T11:25

религия и мировоззрение

герман захарьяев

российский еврейский конгресс

белоруссия

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Память героев Великой Отечественной войны будет оскорблена, если нацистских преступников не настигнет возмездие, считает вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК), президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.Мероприятия в память о жертвах Холокоста и участников Сопротивления пройдут в мире в четверг, в День Катастрофы и героизма."Несмотря на то, что сегодня нацистские преступники так же, как и герои войны, стареют и умирают, это не обязательно наказание физическое. Совершенно не обязательно речь о конкретных приговорах и сроках. Речь идет, прежде всего, об оценке поведения людей", - добавил он.День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают узников концлагерей, подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе и другие примеры героизма евреев в годы войны, рассказали в пресс-службе РЕК.День Катастрофы и героизма был учрежден израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. По еврейскому календарю он отмечается 27-го числа месяца нисана. По григорианскому календарю он приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.Мемориальный день привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах, Дню независимости и восстанию в Варшавском гетто в апреле–мае 1943 года.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.

https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html

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герман захарьяев, российский еврейский конгресс, белоруссия