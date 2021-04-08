https://ria.ru/20210408/natsisty-1727332426.html
В РЕК заявили о неотвратимости возмездия для всех нацистских преступников
В РЕК заявили о неотвратимости возмездия для всех нацистских преступников
Память героев Великой Отечественной войны будет оскорблена, если нацистских преступников не настигнет возмездие, считает вице-президент Российского еврейского... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:25
2021-04-08T11:25
2021-04-08T11:25
религия и мировоззрение
герман захарьяев
российский еврейский конгресс
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/144149/94/1441499455_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_1790918617a8303918dd0ddefa07940c.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Память героев Великой Отечественной войны будет оскорблена, если нацистских преступников не настигнет возмездие, считает вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК), президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.Мероприятия в память о жертвах Холокоста и участников Сопротивления пройдут в мире в четверг, в День Катастрофы и героизма."Несмотря на то, что сегодня нацистские преступники так же, как и герои войны, стареют и умирают, это не обязательно наказание физическое. Совершенно не обязательно речь о конкретных приговорах и сроках. Речь идет, прежде всего, об оценке поведения людей", - добавил он.День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают узников концлагерей, подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе и другие примеры героизма евреев в годы войны, рассказали в пресс-службе РЕК.День Катастрофы и героизма был учрежден израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. По еврейскому календарю он отмечается 27-го числа месяца нисана. По григорианскому календарю он приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.Мемориальный день привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах, Дню независимости и восстанию в Варшавском гетто в апреле–мае 1943 года.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/144149/94/1441499455_123:0:879:567_1920x0_80_0_0_40ebee12be3ecf740f25e9c24425546a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман захарьяев, российский еврейский конгресс, белоруссия
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Память героев Великой Отечественной войны будет оскорблена, если нацистских преступников не настигнет возмездие, считает вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК
), президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
.
Мероприятия в память о жертвах Холокоста и участников Сопротивления пройдут в мире в четверг, в День Катастрофы и героизма.
"Память героев будет оскорблена, если злодеев не настигнет возмездие. Ради их памяти важно, чтобы мы назвали тех, кто творил зло", - сказал в интервью РИА Новости Захарьяев.
"Несмотря на то, что сегодня нацистские преступники так же, как и герои войны, стареют и умирают, это не обязательно наказание физическое. Совершенно не обязательно речь о конкретных приговорах и сроках. Речь идет, прежде всего, об оценке поведения людей", - добавил он.
День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление. В этот день вспоминают узников концлагерей, подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии
, восстание в Собиборе и другие примеры героизма евреев в годы войны, рассказали в пресс-службе РЕК.
День Катастрофы и героизма был учрежден израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. По еврейскому календарю он отмечается 27-го числа месяца нисана. По григорианскому календарю он приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.
Мемориальный день привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах, Дню независимости и восстанию в Варшавском гетто в апреле–мае 1943 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 13.00.