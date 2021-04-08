Муфтий Татарстана ответил на обвинения в неверном толковании Корана
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин пожелал здоровья и весеннего настроения председателю Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Равилю Гайнутдину, пожаловавшемуся на него главе Татарстана.
Ранее сообщалось, что муфтий Гайнутдин направил обращение главе Татарстана Рустаму Минниханову, в котором фактически обвинил Самигуллина в издании толкования Корана с "ошибкой доктринального характера" и призвал "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики".
"Хочу лишь пожелать ему (муфтию Гайнутдину – ред.) здоровья и весеннего настроения", - сказал Самигуллин РИА Новости.
Муфтий Гайнутдин написал, что поводом для его обращения стал скандал, разразившийся вокруг тафсира — толкования священного Корана, изданного в 2019 году на татарском языке под руководством председателя ДУМ РТ. По его словам, "ни у кого из серьезных ученых и экспертов нет сомнений в том, что ошибка доктринального характера, вокруг которой возникли ожесточенные споры в мусульманской среде, была преднамеренной".
Гайнутдин полагает, что трактовка исламских положений "есть ни что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана".
В обращении к Минниханову он также выразил сожаление, что "несмотря на множество мусульманских учебных заведений, во всей республике на нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ Республики Татарстан, который в своем служении опирался бы на традицию, духовное и научное богатство татарского народа – признанное и изучаемое во всем мире". Он призвал "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства Республики Татарстан, не допустить ухода духовенства Татарстана из русла срединного ислама в те или иные сектантские школы и течения".