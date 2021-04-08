https://ria.ru/20210408/muftiy-1727421954.html

Муфтий Татарстана ответил на обвинения в неверном толковании Корана

Муфтий Татарстана ответил на обвинения в неверном толковании Корана

Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин пожелал здоровья и весеннего настроения председателю Духовного управления... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T18:15

2021-04-08T18:15

2021-04-08T18:15

религия и мировоззрение

камиль самигуллин

равиль гайнутдин

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин пожелал здоровья и весеннего настроения председателю Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Равилю Гайнутдину, пожаловавшемуся на него главе Татарстана.Ранее сообщалось, что муфтий Гайнутдин направил обращение главе Татарстана Рустаму Минниханову, в котором фактически обвинил Самигуллина в издании толкования Корана с "ошибкой доктринального характера" и призвал "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики".Муфтий Гайнутдин написал, что поводом для его обращения стал скандал, разразившийся вокруг тафсира — толкования священного Корана, изданного в 2019 году на татарском языке под руководством председателя ДУМ РТ. По его словам, "ни у кого из серьезных ученых и экспертов нет сомнений в том, что ошибка доктринального характера, вокруг которой возникли ожесточенные споры в мусульманской среде, была преднамеренной".Гайнутдин полагает, что трактовка исламских положений "есть ни что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана".В обращении к Минниханову он также выразил сожаление, что "несмотря на множество мусульманских учебных заведений, во всей республике на нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ Республики Татарстан, который в своем служении опирался бы на традицию, духовное и научное богатство татарского народа – признанное и изучаемое во всем мире". Он призвал "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства Республики Татарстан, не допустить ухода духовенства Татарстана из русла срединного ислама в те или иные сектантские школы и течения".

https://ria.ru/20210406/ramadan-1727074531.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камиль самигуллин, равиль гайнутдин, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)