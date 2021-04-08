https://ria.ru/20210408/moskvichi-mogut-pomoch-ptitsam-reshit-kvartirnyy-vopros-1727509839.html

Москвичи могут помочь птицам решить "квартирный вопрос"

Москвичи могут помочь птицам решить "квартирный вопрос"

Все желающие могут присоединиться к акции по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!" и подготовить подарки пернатым, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-08T14:26

2021-04-08T14:26

2021-04-09T12:27

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мосприрода

москва

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Все желающие могут присоединиться к акции по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!" и подготовить подарки пернатым, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Мосприрода запускает ежегодную акцию по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!". В Москву возвращаются перелётные пернатые, оседлые птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов. А для этого им нужно жильё. Смастерить для птиц подарки и помочь им решить "квартирный вопрос" может каждый, главное - знать, как именно нужно сделать домик, чтобы он понравился птицам. Искусственные гнездовья можно развешивать до поздней осени", - говорится в сообщении.Отмечается, что искусственные гнездовья необходимо делать из неструганных досок толщиной не менее 2 сантиметров. Если используется струганный материал, то необходимо во внутренней части домика у летка сделать засечки с помощью любого острого предмета. Это нужно, чтобы птенцы могли свободно выбираться из искусственного гнездовья, как по лестнице, цепляясь за засечки своими коготками. Покрасить домик для птиц можно акриловыми красками - увеличит срок службы изделия. Рекомендуется использовать природные цвета: черный, серый, зелёный, бежевый, коричневый.Сообщается, что скворечник должен быть размером 35х13х13 см, леток около 5 см. Синичник размером 22х10х10 см, леток 2,6-3,5 см. Домик для пищухи надо сделать треугольной формы с расположенными с двух сторон боковыми летками у задней стенки, ближе к стволу дерева. А трясогузочник - прямоугольной формы, размером 30х20х10 см с удобным заходом внутрь. Домик для стрижей должен быть прямоугольной формы 40х16х15 см с щелевидным небольшим летком. Полудуплянка - это гнездовье с полуоткрытой передней стенкой, позволяющей птицам, использующим в природе полуниши, заселять эти домики.

https://ria.ru/20210401/ptitsy-1603857478.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва, общество