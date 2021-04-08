Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210408/moskvichi-mogut-pomoch-ptitsam-reshit-kvartirnyy-vopros-1727509839.html
Москвичи могут помочь птицам решить "квартирный вопрос"
Москвичи могут помочь птицам решить "квартирный вопрос"
Все желающие могут присоединиться к акции по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!" и подготовить подарки пернатым, сообщает... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T14:26
2021-04-09T12:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576514884_0:286:2205:1526_1920x0_80_0_0_6712a594e61bda5e84ab03c1a8f97546.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Все желающие могут присоединиться к акции по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!" и подготовить подарки пернатым, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Мосприрода запускает ежегодную акцию по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!". В Москву возвращаются перелётные пернатые, оседлые птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов. А для этого им нужно жильё. Смастерить для птиц подарки и помочь им решить "квартирный вопрос" может каждый, главное - знать, как именно нужно сделать домик, чтобы он понравился птицам. Искусственные гнездовья можно развешивать до поздней осени", - говорится в сообщении.Отмечается, что искусственные гнездовья необходимо делать из неструганных досок толщиной не менее 2 сантиметров. Если используется струганный материал, то необходимо во внутренней части домика у летка сделать засечки с помощью любого острого предмета. Это нужно, чтобы птенцы могли свободно выбираться из искусственного гнездовья, как по лестнице, цепляясь за засечки своими коготками. Покрасить домик для птиц можно акриловыми красками - увеличит срок службы изделия. Рекомендуется использовать природные цвета: черный, серый, зелёный, бежевый, коричневый.Сообщается, что скворечник должен быть размером 35х13х13 см, леток около 5 см. Синичник размером 22х10х10 см, леток 2,6-3,5 см. Домик для пищухи надо сделать треугольной формы с расположенными с двух сторон боковыми летками у задней стенки, ближе к стволу дерева. А трясогузочник - прямоугольной формы, размером 30х20х10 см с удобным заходом внутрь. Домик для стрижей должен быть прямоугольной формы 40х16х15 см с щелевидным небольшим летком. Полудуплянка - это гнездовье с полуоткрытой передней стенкой, позволяющей птицам, использующим в природе полуниши, заселять эти домики.
https://ria.ru/20210401/ptitsy-1603857478.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576514884_0:79:2205:1732_1920x0_80_0_0_563b61a09719dca514a28cedf6f55a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосприрода, москва, общество

Москвичи могут помочь птицам решить "квартирный вопрос"

14:26 08.04.2021 (обновлено: 12:27 09.04.2021)
 
© Фото предоставлено "Мосприродой"Домик для птиц на территории одного из московских парков
Домик для птиц на территории одного из московских парков - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото предоставлено "Мосприродой"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Все желающие могут присоединиться к акции по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!" и подготовить подарки пернатым, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Мосприрода запускает ежегодную акцию по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Здравствуйте, птицы!". В Москву возвращаются перелётные пернатые, оседлые птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов. А для этого им нужно жильё. Смастерить для птиц подарки и помочь им решить "квартирный вопрос" может каждый, главное - знать, как именно нужно сделать домик, чтобы он понравился птицам. Искусственные гнездовья можно развешивать до поздней осени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что искусственные гнездовья необходимо делать из неструганных досок толщиной не менее 2 сантиметров. Если используется струганный материал, то необходимо во внутренней части домика у летка сделать засечки с помощью любого острого предмета. Это нужно, чтобы птенцы могли свободно выбираться из искусственного гнездовья, как по лестнице, цепляясь за засечки своими коготками. Покрасить домик для птиц можно акриловыми красками - увеличит срок службы изделия. Рекомендуется использовать природные цвета: черный, серый, зелёный, бежевый, коричневый.
"Домик для птиц рекомендуется вешать в тихом месте на ствол дерева на высоту от 4 метров и выше. В тенистой кроне дерева, но чтобы рядом с его передней стенкой не было ветвей, по которым могут забраться хищники. Гнездовье вешают летком в сторону востока или юго-востока. К стволу домик нужно привязать при помощи пластикового шнура или верёвки. Для этого к самому скворечнику нужно прибить вертикальную палку и за неё сверху и снизу примотать домик так, чтобы он не болтался", - говорится в сообщении.
Сообщается, что скворечник должен быть размером 35х13х13 см, леток около 5 см. Синичник размером 22х10х10 см, леток 2,6-3,5 см. Домик для пищухи надо сделать треугольной формы с расположенными с двух сторон боковыми летками у задней стенки, ближе к стволу дерева. А трясогузочник - прямоугольной формы, размером 30х20х10 см с удобным заходом внутрь. Домик для стрижей должен быть прямоугольной формы 40х16х15 см с щелевидным небольшим летком. Полудуплянка - это гнездовье с полуоткрытой передней стенкой, позволяющей птицам, использующим в природе полуниши, заселять эти домики.
Грачи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 18:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода просит не шуметь на природе для комфортного гнездования птиц
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержание Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
11:51В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
11:50Лукашенко призвал встроить различные соцгруппы в конструктивный диалог
11:49В МИД оценили позицию Киева по Донбассу
11:47Полиция оштрафовала премьера Норвегии за нарушение антиковидных правил
Лента новостейМолния