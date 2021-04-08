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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210408/kvartiry-1727443696.html
Более 400 семей медработников получат квартиры на Ямале
Более 400 семей медработников получат квартиры на Ямале
Более 400 семей медработников получат квартиры в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T21:07
2021-04-08T21:07
ямало-ненецкий автономный округ
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Более 400 семей медработников получат квартиры в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова увеличено количество выдаваемых семьям медработников квартир. Все те, кто сейчас стоит в очереди на получение жилья, будут им обеспечены. Ранее предполагалось, что за три года медикам будет выделено 307 квартир. В этом году принято решение обеспечить жильем 416 семей, это будет сделано за четыре года", - говорится в сообщении.Квартиры предоставляются на условиях соцнайма, оформить их в собственность медики смогут, как отработают 10 лет в учреждении. Это стало возможным после принятия в январе прошлого года региональной программы по обеспечению жильем."Президент поставил задачу - запустить в стране программу по обеспечению работников первичного звена и скорой медицинской помощи служебным жильем с возможностью через 10 лет перевести его в собственность. Мы на Ямале эту программу запустили. Планировали выдать 300 квартир, но заявок получили 416, поэтому продлим программу, чтобы полностью удовлетворить тот спрос, который сегодня есть", - приводятся в сообщении слова главы региона.Он отметил, что в прошлом году медицинские работники получили 93 квартиры."Обеспечить медработников достойными условиями для труда и проживания - очень важная задача для нас. Поэтому будем и дальше привлекать на работу в больницы округа квалифицированных, узких специалистов, врачей, нужных северянам", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.Талех Мамедов вырос в Муравленко, после окончания института в 2015 году вернулся в родной город, устроился врачом-хирургом. В ноябре 2020 года получил новую двухкомнатную квартиру по программе обеспечения жильем работников первичного звена здравоохранения."Раньше наша семья проживала с моими родителями. Получив ключи от новой квартиры, сразу принялись ее обустраивать. Маленькие дочки очень рады отдельной комнате, где они смогут разместить все свои игрушки. А родителей теперь ждем всегда в гости, наши дома совсем рядом. Приятно и то, что детский сад для девочек не пришлось менять", - приводятся в сообщении слова Мамедова.
https://ria.ru/20210407/ryba-1727211354.html
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество

Более 400 семей медработников получат квартиры на Ямале

21:07 08.04.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Более 400 семей медработников получат квартиры в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова увеличено количество выдаваемых семьям медработников квартир. Все те, кто сейчас стоит в очереди на получение жилья, будут им обеспечены. Ранее предполагалось, что за три года медикам будет выделено 307 квартир. В этом году принято решение обеспечить жильем 416 семей, это будет сделано за четыре года", - говорится в сообщении.
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Квартиры предоставляются на условиях соцнайма, оформить их в собственность медики смогут, как отработают 10 лет в учреждении. Это стало возможным после принятия в январе прошлого года региональной программы по обеспечению жильем.
"Президент поставил задачу - запустить в стране программу по обеспечению работников первичного звена и скорой медицинской помощи служебным жильем с возможностью через 10 лет перевести его в собственность. Мы на Ямале эту программу запустили. Планировали выдать 300 квартир, но заявок получили 416, поэтому продлим программу, чтобы полностью удовлетворить тот спрос, который сегодня есть", - приводятся в сообщении слова главы региона.
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"Обеспечить медработников достойными условиями для труда и проживания - очень важная задача для нас. Поэтому будем и дальше привлекать на работу в больницы округа квалифицированных, узких специалистов, врачей, нужных северянам", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.
Талех Мамедов вырос в Муравленко, после окончания института в 2015 году вернулся в родной город, устроился врачом-хирургом. В ноябре 2020 года получил новую двухкомнатную квартиру по программе обеспечения жильем работников первичного звена здравоохранения.
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"Раньше наша семья проживала с моими родителями. Получив ключи от новой квартиры, сразу принялись ее обустраивать. Маленькие дочки очень рады отдельной комнате, где они смогут разместить все свои игрушки. А родителей теперь ждем всегда в гости, наши дома совсем рядом. Приятно и то, что детский сад для девочек не пришлось менять", - приводятся в сообщении слова Мамедова.
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалОбщество
 
 
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