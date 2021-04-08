https://ria.ru/20210408/kvartiry-1727443696.html

Более 400 семей медработников получат квартиры на Ямале

Более 400 семей медработников получат квартиры на Ямале

Более 400 семей медработников получат квартиры в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T21:07

2021-04-08T21:07

2021-04-08T21:07

ямало-ненецкий автономный округ

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589871508_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_119461f370396663ea47cc3eac94e3fa.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Более 400 семей медработников получат квартиры в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова увеличено количество выдаваемых семьям медработников квартир. Все те, кто сейчас стоит в очереди на получение жилья, будут им обеспечены. Ранее предполагалось, что за три года медикам будет выделено 307 квартир. В этом году принято решение обеспечить жильем 416 семей, это будет сделано за четыре года", - говорится в сообщении.Квартиры предоставляются на условиях соцнайма, оформить их в собственность медики смогут, как отработают 10 лет в учреждении. Это стало возможным после принятия в январе прошлого года региональной программы по обеспечению жильем."Президент поставил задачу - запустить в стране программу по обеспечению работников первичного звена и скорой медицинской помощи служебным жильем с возможностью через 10 лет перевести его в собственность. Мы на Ямале эту программу запустили. Планировали выдать 300 квартир, но заявок получили 416, поэтому продлим программу, чтобы полностью удовлетворить тот спрос, который сегодня есть", - приводятся в сообщении слова главы региона.Он отметил, что в прошлом году медицинские работники получили 93 квартиры."Обеспечить медработников достойными условиями для труда и проживания - очень важная задача для нас. Поэтому будем и дальше привлекать на работу в больницы округа квалифицированных, узких специалистов, врачей, нужных северянам", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.Талех Мамедов вырос в Муравленко, после окончания института в 2015 году вернулся в родной город, устроился врачом-хирургом. В ноябре 2020 года получил новую двухкомнатную квартиру по программе обеспечения жильем работников первичного звена здравоохранения."Раньше наша семья проживала с моими родителями. Получив ключи от новой квартиры, сразу принялись ее обустраивать. Маленькие дочки очень рады отдельной комнате, где они смогут разместить все свои игрушки. А родителей теперь ждем всегда в гости, наши дома совсем рядом. Приятно и то, что детский сад для девочек не пришлось менять", - приводятся в сообщении слова Мамедова.

https://ria.ru/20210407/ryba-1727211354.html

https://ria.ru/20210407/forum-1727209306.html

https://ria.ru/20210402/yamal-1603945406.html

россия

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество